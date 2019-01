Robben kan være på vei til FC Tokyo

ntb_sport

Robben har allerede bekreftet at han er inne i sin siste sesong i Bayern München-drakten etter å ha vunnet 19 trofeer og sju seriemesterskap for klubben.

Hvis overgangen til J-liga klubben blir bekreftet, vil han være den neste profilerte fotballspilleren etter at spanske Andrés Iniesta og tyske Lukas Podolski gikk til Vissel Kobe.

Den japanske sportsavisen The Sports Nippon skriver at sjansene for at Robben spiller i Japan neste sesong har økt betydelig.

– Robbens familie, som trolig har mye å si om hans avgjørelse, synes å være positive til å dra til Japan, skriver avisen.

– Flere japanske klubber er interesserte, men FC Tokyo er nær ved å sikre seg hans signatur, skriver avisen og henviser til anonyme kilder.

En talsmann for klubben benektet derimot dette da det franske nyhetsbyrået AFP tok kontakt.

35-åringen var i sin storhetstid regnet som en av verdens beste vinger. Han fortalte i et intervju med det tyske fotballmagasiner Kicker i forrige måned at han ikke har lagt noen planer utover denne sesongen.

– Det er ikke helt avklart, kanskje gir jeg meg. Det handler om å vente og se på mulighetene som finnes, sa han.

– Hvis det kommer et tilbud vil jeg vurdere det seriøst. Hvis det er noe flott vil jeg fortsette, men hvis det ikke er noe særlig, så er det over. Jeg har tre barn og de må også være fornøyde. Familien spiller en viktig rolle i min avgjørelse, sa han.

