Zuccarello ute på utebestemt tid

New York Rangers var samlet til treningen igjen mandag etter oppholdet grunnet All Star-helgen i San Jose. Det var uten Norges for tiden eneste spiller i NHL.

– Foten hans er bedre enn forrige dagen, men han er ikke med til kampen mot Flyers. Forhåpentligvis er det ikke noe langvarig, sa Rangers-treneren David Quinn på klubbens hjemmeside.

31-åringen har tidligere denne sesongen mistet flere kamper grunnet problemer med lysken.

Hans framtid i klubben er fortsatt usikker, og spekulasjonene går om at han skrifter klubb innen fristen for overganger i NHL går ut 25. februar.

Zuccarello begynte også å produsere i målprotokollen igjen for Rangers før helgens All Star-begivenheter.

New York Rangers tar imot Philadelphia Flyers tirsdag kveld i Madison Square Garden.

