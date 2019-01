Bø og Christiansen med skumle VM-planer

ntb_sport

Foruten verdenscuplederen er minst fire herreløpere aktuelle for å gå VM-distanser. Storebror, veteran og tidligere verdenscupvinner Tarjei Bø (30) drar ikke til VM for å være listefyll.

– Jeg føler absolutt at det kan løsne i VM. Det er egentlig bare Johannes som skiller seg ut fra resten i verdenscupen. Vi er en seks-sju mann bak ham som ligger tett. Og de individuelle konkurransene har også vært slik, at det er mange utskiftninger bak Johannes. Så jeg ser på meg selv som en sterk medaljekandidat, sier han til NTB.

Nær

Mandag ble det kjent at Bø står over verdenscuphelgene i USA og Canada, som er de siste før VM. Han hadde skuffende resultater i Antholz sist og vil prioritere annerledes for å komme i slag til VM.

Før Antholz-helgen fastslo Bø imidlertid at han er fornøyd med sesongen så langt.

– Det har spesielt vært god skyting, og jeg har vært mye mer stabil enn i fjor. Det var også målet jeg satte meg for sesongen. Så det eneste jeg føler jeg mangler er en seier. Og jeg har vært nær, sier stryningen, som ble nummer to på sprinten i Ruhpolding bak lillebror Johannes.

Joker

Etter det NTB forstår ligger Bø an til å få gå alle konkurranser i VM i mars. En som må kjempe for VM-start, men som like fullt drømmer om suksess i Östersund, er Vetle Sjåstad Christiansen.

Også han hadde en noe tung helg i Antholz, men han har vist at han kan kjempe i toppen med 3.-plass i jaktstart og 5.-plass på fellesstart. I tillegg har 26-åringen gått gode stafettetapper.

– Jeg føler at det omsider er i ferd med å bli noe ordentlig. Jeg kjenner på meg at det går mye lettere enn før, og nå vet jeg at jeg kan være med og kjempe der oppe. Det er ikke bare noe jeg tror i mitt eget hode lenger, sier Christiansen til NTB – og fortsetter:

– Jeg har lyst til å prøve å vinne et skirenn i år, og jeg ser jo at det er mulig. Om jeg har dagen både på skytebanen og i løypa, tror jeg fader meg at det går an.

Flere medaljekandidater

Bø, Thingnes Bø og Christiansen er tre av de fire nordmennene som har vært på seierspallen etter individuelle renn i verdenscupen denne sesongen. Den siste er Erlend Bjøntegaard, som overrasket med 2.-plass på sprinten i Antholz.

Kongsberg-mannen var blant topp 10 i samtlige tre renn han fikk gå i OL i fjor, og han ser ingen grunn til at han ikke skal kunne gjøre det minst like bra i VM.

– Når jeg kjemper om medaljer i et OL, så har jeg jo tro på at jeg skal kunne kjempe om medaljer i VM også, sa Bjøntegaard etter 2.-plassen fredag.

Christiansen har samme tankegang.

– Hevder man seg i verdenscupen, så er det ingen grunn til ikke å hevde seg i VM. Så om jeg kommer meg dit og får gått de distansene jeg har lyst til å gå, så er jo målet absolutt medalje, sier han.

(©NTB)