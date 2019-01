Klopp tror kampen om seriegullet går sesongen ut

ntb_sport

Etter tabelltoer Manchester Citys snubletap for Newcastle tirsdag har serieleder Liverpool muligheten til å sikre sjupoengsluke, om rødtrøyene vinner mot Leicester hjemme på Anfield. I et intervju med BBC samme kveld påpekte manager Jürgen Klopp at kampen om seriegullet ikke kun står mellom City og Liverpool.

Liverpool-manageren mener tabelltreer Tottenham også fremdeles er med i kappløpet, selv om London-laget for øyeblikket ligger ni poeng bak Liverpool med like mange kamper spilt. Tottenham tar i mot tidvis sterke Watford onsdag.

– Jeg vet om mange som har avskrevet Tottenham etter den siste uken med to cupkamper, men jeg ser det virkelig ikke sånn, sier Klopp.

Tottenham røk ut av ligacupen etter semifinaletap på straffer mot Chelsea og deretter ut av FA-cupen etter 0-2-tap borte mot Crystal Palace i fjerde runde.

Til siste slutt

Når Klopp vurderer sjansene mot City, vil han helst ikke gå i detaljer.

– City er på toppen av alt, så det blir definitivt vanskelig, men vi vet ikke hvor vi ender opp på slutten av sesongen. Vi tenker ikke egentlig på det. Vi vil bare vinne så mange fotballkamper som mulig. Hvis noen hadde sagt til meg før denne sesongen at vi skulle ligge fire poeng foran City etter å ha spilt mot dem to ganger og mot Arsenal to ganger, så hadde jeg sagt «det er ikke mulig», sier Klopp i intervjuet, som ble gjort før City tapte sin 24. kamp i serien tirsdag. Før den kampen sa City-sjef Pep Guardiola at laget hans er nødt til å vinne mange kamper om de skal ta igjen Liverpool.

Klopp tror imidlertid kampen om tittelen vil gå hele veien til slutten av sesongen, uten mulighet for noen feilslag om man vil henge med i tetkampen.

– Det ser ut til at det blir mer spennende enn i fjor, så det er bra for fotball generelt og for Premier League.

På spørsmål om det er mulig for ham å nyte kampene når Liverpool nå kjemper om titler, svarer han kontant:

- Aldri.

