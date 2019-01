Laghopp for kvinner inn i VM-programmet

ntb_sport

Inkluderingen av konkurransen blir altså bekreftet kun tre uker før VM-start i østerrikske Seefeld. Kvinnenes lagkonkurranse skal arrangeres tirsdag 26. februar klokken 16.

At lagkonkurransen for hoppkvinnene skal med i ski-VM ble vedtatt av FIS-kongressen i fjor. Men på det tidspunktet hadde ikke Seefeld kapasitet til å i inkludere rennet i programmet for 2019, opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Siden den gang er imidlertid hoppbakken i Seefeld blitt endret, noe som førte til at Østerrikes skiforbund sendte inn et forslag om å arrangere konkurransen allerede i 2019.

Fornøyd skipresident

FIS-styret har tatt forslaget til følge og bestemt at Maren Lundby og de andre kvinnene får hoppe lagkonkurranse i Seefeld.

– Det er flott at det østerrikske skiforbundet har tatt initiativet til å inkludere lagkonkurransen for kvinner i hopp allerede i årets VM i Seefeld, to år før det er besluttet at det permanent skal være på programmet, sier skipresident Erik Røste i en epost til NTB.

I junior-VM har lagkonkurranse for kvinnene stått på programmet hvert år siden 2006.

Tre gullmuligheter

Som følge av at lagkonkurransen skal holdes 26. februar, flyttes kvalifiseringen til kvinnenes individuelle renn til dagen etter, altså samme dag som selve rennet i normalbakken.

Kvinnene og mennene skal også hoppe blandet lagkonkurranse senere i VM. Dermed har Lundby & co. tre medaljesjanser i Seefeld.

– Med denne nye øvelsen vil hopp for kvinner gå fra én medaljeøvelse i OL i Pyeongchang sist vinter til tre øvelser i årets VM. Dette er veldig bra. Jeg vil takke alle i Hopp-Norge som har bidratt til utvikling av hopp for kvinner. Der har Norge vært et foregangsland, sier en svært fornøyd Røste.

