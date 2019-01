Solskjær hyllet Uniteds dramatiske comeback: – Fantastisk

ntb_sport

Uniteds seiersrekke under kristiansunderen stoppet på åtte kamper med tirsdagens poengtap. På forhånd var storklubben storfavoritt, men Burnley forsvarte seg mesterlig og utnyttet nådeløst United-slurv.

Paul Pogba reduserte til 1-2 fra straffemerket i det 87. minutt. Scoringen ga Manchester United-spillerne og Old Trafford-publikummet troen tilbake. To minutter på overtid kriget Victor Lindelöf inn 2-2.

Etter kampen hadde Solskjær blandede følelser om uavgjortresultatet, men trakk først og fremst fram det positive.

– På veien hit (pressekonferansen) ble jeg stoppet så mange ganger av folk som sa at vi viste strålende moral og at vi kom tilbake på en utmerket måte, sa Solskjær og fortsatte:

– Comebacket var fantastisk. Nå har vi svaret på spørsmålet: Kan de komme tilbake når de havner under med ett eller to mål? Jeg er veldig glad for responsen.

Klassisk OT-avslutning

Solskjær mente United kom til tirsdagens oppgjør med feil innstilling.

– Prestasjonen var ikke så ille. Vi hadde masse avslutninger, masse besittelse, men det gikk for sakte. Det virket som spillerne følte at åtte seirer på rad betydde at vi gikk på banen med ledelse, men slik er det ikke. Burnley gjorde det vanskelig for oss.

– Vi skuffet oss selv og publikum i dag, men de som ble igjen fikk en typisk Old Trafford-avslutning på kampen. Det er et stort pluss, la Solskjær til.

Slo ikke PL-rekord

Med 2-2-resultatet greide ikke Solskjær å slå rekorden han deler med Carlo Ancelotti og Pep Guardiola. De tre er alene om å ha vunnet sine seks første Premier League-kamper som manager i en klubb.

Manchester United kunne vært à poeng med fjerdeplasserte Chelsea med seier tirsdag, men er i stedet nå to poeng bak. Onsdag kan den luken øke til fem poeng om Chelsea vinner borte mot Joshua Kings Bournemouth.

De fire beste i Premier League får mesterligaspill neste sesong.

(©NTB)