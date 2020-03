ntb_sport

Den internasjonale olympiske komité (IOC) og japanske myndigheter besluttet i fellesskap utsettelsen tirsdag.

– Dette er en klok beslutning. Det er prisverdig at japanske myndigheter og IOC på bakgrunn av dagens situasjon og informasjon fra Verdens helseorganisasjon har besluttet å utsette lekene, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Det viser at helse og sikkerhet er det aller viktigste. Jeg har samtidig stor sympati og forståelse for den krevende situasjonen som den japanske arrangøren og nasjonen nå har kommet i, tilføyer hun.

Skal se på konsekvenser

Norges idrettsforbund og Olympiatoppen varsler videre det i tiden som kommer er viktig å gå i tett dialog med de sommerolympiske særforbundene og utøverkomiteen for å skaffe oversikt over hvilke konsekvenser OL-utsettelsen får for utøvere og resten idrettsbevegelsen.

Idrettspresidenten er også glad for at sommerlekene i Japan ikke endte i avlysning.

– En utsettelse av OL og Paralympics i Tokyo er uansett langt bedre enn en avlysning, og gir våre utøvere en ny mulighet til å innfri sine drømmer om medaljer når tiden er moden for dette, sier Kjøll.

Sendte brev

Allerede fredag i forrige uke sendte Norges Idrettsforbund brev til IOC med en sterk anmodning om at Tokyo-OL ikke kunne gjennomføres med mindre viruspandemien var kommet under kontroll.

Mandag anbefalte så idrettspresidenten sitt styre om å la være å sende norske utøvere til Tokyo dersom beslutningen likevel ble at OL skulle gjennomføres som planlagt.

Nå er det altså bestemt at sommerlekene i Japan utsettes til neste år. Nøyaktige datoer for gigantarrangementet i 2021 er ventet på et senere tidspunkt.

