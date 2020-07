NFF innfører obligatorisk koronakurs – alle spillere over 13 år må gjennom

ntb_sport

Det er TV 2 som har fått tilgang til en betaversjon av e-kurset som vil bli lansert i uke 32, mellom 3. og 9. august. Det vil si at kurset legges fram før det planlagte møtet om oppstart av breddefotballen 10. august.

Internettkurset gjelder for alle fotballspillere over 13 år. Det er obligatorisk å gjennomføre for å få lov til å drive organiserte treninger og kamper.

– Øke bevissthet

– Vi ønsker å øke bevisstheten på smittevern og ta et samfunnsansvar. Vi kommer til å ha korona over oss i måneder, og kanskje år. Det er viktig for oss at vi tar det ansvaret ettersom vi mener at det skal være godt smittevern i norsk fotball, sier Alf Hansen, direktør i sportsavdelingen i Norges Fotballforbund.

Kurset skal informere om smittevern og hvordan smitte kan spre seg i fotballsammenheng. Brann-lege Magnus Myntevik står bak kurset.

NFF har brukt mellom 20.000 og 50.000 kroner på kurset. Innholdet skal ha blitt presentert for Folkehelseinstituttet (FHI) for vurdering, men det var de ifølge NFF-direktør Hansen ikke interessert i å gi. TV 2 har fått beskjed fra FHI om at ingen der kunne uttale seg om saken.

Bredden må også gjennomføre

Spillere over 20 år må også ta kurset for å kunne klareres for spill. De venter imidlertid fortsatt på grønt lys av myndighetene til oppstart.

Det er ikke bestemt om spillere på toppnivå, altså spillere i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon, må gjennomføre testen.

– Det har vi ikke vurdert grundig ennå, men vi må ta en vurdering der. De har jo gått gjennom toppfotballprotokollen, sier Hansen.

(©NTB)