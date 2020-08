Været

Ifølge yr meldes det om sørvestlig frisk bris først på dagen, og liten kuling på kysten i nord. Ellers blir det for det meste skyet, og en del regnbyger. Men yr melder også at sola kan titte frem litt ut på dagen, selv om det neppe blir like mye som på lørdag. Når det gjelder temperaturene synker de opp mot ti grader.