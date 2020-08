Kan lukte på 20-tallet

Været

Det ser ikke ut som sommeren helt vil slippe taket, etter et par dager med regn og overskyet.

Meteorologene har nemlig bra nyheter å komme med om du ikke har fått fylt opp kvota for sol og bading allerede. Tirsdag kan det nemlig enkelte steder bikke over 20 tallet igjen, noe som bør borge for at de som har muligheten både kan få nyte noen timer i solstolen, og kanskje også teste badetemperaturen.

Rapportene sier at de høyeste temperaturene er ventet mellom 13.00 og 17.00, men at temperaturen vil holde seg over 16 grader fram til i 20-tiden på kvelden.