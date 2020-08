Slik blir onsdagsværet

Været

Har du planer om å nyte noen timer i sola på onsdag? Da er sjansen stor for at du må gjøre om på planene dine.

For yr.no kommer nemlig med dårlige nyheter for alle som fortsatt er solhungrige i Vesterålen. Onsdag er det meldt overskyet hele dagen, men det er muligheter for noen solgløtt tidlig på dagen, frem til rundt klokka 11.

Utover tidlig ettermiddag ventes det at skyene tiltar mer og mer, men det ser ut som regnet skal holde seg borte gjennom dagen. På torsdag ser det ifølge yr.no ut til at regnet skal overta, og det vil komme noen millimeter med nedbør i løpet av dagen.