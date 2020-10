Været





For Nordland melder meteorologene at vi kan vente oss sørlig stiv kuling utsatte steder, lørdag morgen dreining til sørvestlig liten kuling. Litt regn. Om kvelden dreining til sørøstlig stiv kuling utsatte steder, først i sør. Deretter bli det opphold.

For Vesterålen og Sortland sin del kan dagen starte med noen regnbyger. Ut over dagen vil temperaturen stige fra to plussgrader til seks grader og det er ventet perioder med oppholdsvær fra midt på dagen og frem mot kvelden.