Været

Mens store deler av tirsdag har vært preget av vind og noen byger, blir det atskillig mer av den slags i dag, onsdag. Ifølge vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga, vil et kraftig lavtrykk danne grunnlaget for været i Vesterålen. Det startet allerede tirsdag kveld..