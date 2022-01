I kveld smeller det

Været

I alle fall om vi skal stole på yr. Der meldes det om snøfall utover kvelden og natt til torsdag. Ifølge gult farevarsel for snø, som er gjeldende for regionen torsdag, kan det lokalt komme rundt 20-40 cm snø i løpet av det neste døgnet. Dette kan dog variere en del lokalt. Yr har også sendt ut gult farevarsel for kuling, som melder nordlig stiv kuling 15 m/s, periodevis opp i sterk kuling 20 m/s.