– Er befolkningsgrunnlaget for lavt til å trekke folk til så mange store konserter?

Vesteraalens Avis

Onsdag møtte den nye daglige lederen i Hurtigrutens Hus, Marit Nordheim, styremedlemmene i kulturhuset i Hadsel.

Som kjent ble det forrige styret i Hurtigrutens Hus skiftet ut i sin helhet etter mye turbulens.

Heidi Karlsen fortsetter i kulturhusstyret. Hun er ansatterepresentant, og representerer dermed også kontinuiteten i styret.

Det ligger veldig tydelig i kortene at styret er midlertidig. Det består ellers av Lill-Rita Carstensen, som er personalsjef i kommunen. Ellers sitter også enhetslederne Marit Sandvær og Marion Celius i styret. Styreleder er Tommy Løveng Hansen.

– Jeg er veldig takknemlig. Det er gøy med alle de som kommer innom huset, og sier de har et stort hjerte for huset. Det er folk som har vært besøkende gjester og frivillige, og det imponerer meg, sa Marit Nordheim.

– Vi får huset til å gå rundt, og folk er på vei tilbake fra sykemeldinger. Det serveldig bra ut, sa Marit Nordheim til styremedlemmene.

– Godt igang

Hun fikk støtte fra en nikkende Heidi Karlsen.

– Vi er godt igang med å booke høsten og også våren 2019, la Nordheim til.

– Det har vært et flott kulturprogram, men ser vi på 2018 har det vært flere arrangement hvor besøket har vært noe mindre enn ønskelig. Det koster huset mye å avlyse, for eksempel Vazelina Bilopphøggers. Det er litt leit at det ikke var flere enn 300 inne på en så bra konsert som Morten Abel. Jeg lurer på om befolkningsgrunnlaget er stort nok til å dekke så mange store artister på kort tid som vi har hatt i Hurtigrutens Hus, spurte Anne Cameron.

– Jeg må undersøke at programmet har vært fantastisk, men er det fare for at vi ikke har råd til å satse så hardt som det er gjort, sa hun.

– Vi må sørge for å få økt inntektene, svarte Marit Nordheim.

Anne Cameron mente det forrige styret ikke fikk konsentrert seg om disse nevnte forholdene.

Leieavtaler

Styreleder Tommy Løveng Hansen pekte på at noen av leieavtalene må følges opp.

– Får jeg styret med på at styreleder får følge opp de ulike leieavtalene? spurte Løveng Hansen, og det fikk han på direkten.

– Vi har også punkter som handler om ombygging av Kulturskolen, samt nytt vernebygg for landsatte «Finnmarken», sa Tommy Løveng Hansen.

Det er anbud ute på vernebygg for «Finnmarken». Det anbudet åpnes før påske. Trekantbygget skal renoveres noe, i tillegg til selve overbygget.

– Biblioteket må ut mens det bygges, og det skal heller ikke være der når museet skal inn. Dermed får Hadsel kommune en utfordring med å finne plass til folkebiblioteket.

– Hvor skal det være, dersom det skal inn i Hurtigrutens Hus? ble det spurt rundt møtebordet.

– Den videregående skolen leier rom her, det går mot eksamen nå på våren. Jeg er veldig redd for at man begynner å rydde rom til bibliotek her nå, sa Heidi Karlsen.

Hun håper det er mulighet for Museum Nord til å finne plass i sine lokaler til bibliotek.

– Biblioteket genererer trafikk, og derfor håper jeg folkebiblioteket finner sin plass i Hurtigrutens Hus, sa Marit Nordheim.

– Jeg oppfatter at kommunen har ment det hele veien at biblioteket skal inn her, sa Tommy Løveng Hansen.

– Dette er et kulturbygg, og nettopp derfor bør selvsagt biblioteket ligge i Hurtigrutens Hus, sa Marion Celius.