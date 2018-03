Strålende forhold foran helgas Ulvøyrenn

Vesteraalens Avis

Rennet ble første gang arrangert i 1936, og har med få unntak vært gjennomført hvert eneste år.

Ulvøyrennet er i gang Folk er igang med å gå Ulvøyrennet fra Hadselhallen til Melbo samfunnshus.

De første årene var nok rennet mest av alt en tøff konkurranse mellom mannfolk med «hår på brøstet». Etter hvert er Ulvøyrennet mest av alt en familiehappening, mener arrangøren

e.

Tre klubber

De siste årene er det de tre skiklubbene fra Melbo, Stokmarknes og Lekang, som i samarbeid med Stokmarknes orienteringslag som står bak gjennomføringen.

– Vi vil aller helst ha så mange folk på tur som mulig, samstemmer Bård Sørensen og Einar Roger Pettersen fra henholdsvis Stokmarknes og Melbu.

– Det skal være en folkebevegelse på ski, legger veteranen Leiv Tormod Hansen fra Lekang skilag til.

Han sitter med den store «klokeboken», nemlig en møteprotokoll som ble påbegynt allerede i 1968. Det er med andre ord femti år siden.

Tradisjonell

Hansen varsler at man slett ikke bør vente seg de store endringene fra det faste opplegget. Traseene er som før enten 15 eller 22 kilometer lange. Det er drikke- og matstasjon på Lekang og på Brennvinshaugen.

– Det er magiske forhold i marka for tiden, så vi håper på veldig mange i sporet, både av eldre og yngre, oppfordrer Einar Roger Pettersen.

Skirennet skjer søndag om halvannen uke. Arrangørene håper påsken gjør at turister og «heimfarere» hiver seg med.

Det er ifølge arrangørene godt håp om at man kan passere 300 deltakere på årets Ulvøyrenn. Rennet er for øvrig del av et trippelarrangement, som også innbefatter løp og sykkelritt. Nytt av året er at sykkelrittet vil bli gjennomført langs landeveien mellom Stokmarknes og Melbu via yttersiden av Hadseløya. Det har vist seg vanskelig å få folk til å ta i på stisyklingen mellom tettstedene. Kanskje sykling på vei er en mindre terskel? undrer arrangørene.