Willy Vatndal gjorde sitt beste Birken

Vesteraalens Avis

Willy Vatndal fra Stokmarknes gikk i klassen 65-69 år, og der fikk han en sædeles sterk fjerdeplass, bare sekunder bak en pallplass, i kamp mot hele 253 løpere.Willy var vel 16 minutter bak vinneren i mål. Bjørn Myhra fra Grytting gikk i klassen 70-74. Han ble nummer åtte blant 154 løpere. Bjørn var rundt 28 minutter bak vinneren, og omlag ti minutter bak pallplassen.

– Det var det kaldeste Birkebeinerløpet jeg har gått av de 20 jeg har vært med på. Tjukke votter og ullundertøy var helt nødvendig, sier Bjørn Myhra. John Eirik Karlsen fra Melbo ble nummer 20 i klassen 50-54, 21 minutter bak Erling Jevne.

Hadselværingen Willly Vatndal er en veteran i Birkerbeinerrennet. I år arrangeres rennet for 80. gang. Rennet er 54 kilometer og går i klassisk stil.

Sterkt av Vatndal Willy Vatndal fra Stokmarknes ble nummer seks i Birkebeinerrennet.

Starten går på Tingstadjordet i Rena, målet er på Birkebeineren Skistadion på Lillehammer. Vatndal kom i mål som nummer fire i sin klasse, menn 65-60 år. Det er hans beste resultat noensinne.

– Et tøft renn

– Jo, det gikk rimelig greit lørdag, det gjorde det. Men det var veldig kaldt, vi startet på Tingstad i 23 kuldegrader. Jeg synes det var kaldt de første tre milene av rennet, før sola fikk tatt tak og varmet litt, sier Vatndal.

– Jevnt over gikk det greit, men tiden ble forskjøvet i og med at det var kulde og dårligere gli enn det har vært tidligere år, sier han.

Han forteller at 7-8 skiløpere fra Sortland deltok i rennet og fire fra Hadsel.

– Jeg er rimelig fornøyd, men det var kaldt. Og det blir trått føre på grunn av kulden. Når det blir tjue kuldegrader så har du ikke så god glid på ski som når det er ti kuldegrader. Men det går nå det også, det er tross alt likt for alle, sier han lakonisk.

Vatndal sier at han tror dette var hans 19. deltakelse på Birkebeinerrennet. Tidligere har han gått raskere enn langt yngre menn, blant dem kronprinsen.

– Ja, det begynner å bli noen ganger. Jeg synes det er greit å melde seg på Birken å ha det som et mål og noe å trene til. Du vet da hvor du skal og må prøve å være i bra form for å gjøre en god prestasjon, sier han.

– Er veldig strengt

I sekken har samtlige løpere 3,5 kilo, noe som tilsvarer vekten av en liten kongssønn.

– Akkurat det der er veldig strengt, det har vært litt lureri opp gjennom årene, så det er kontroll med en gang etter mål at vekta er grei, sier Vatndal og forteller at de nå er på tur heim fra Oslo i et nydelig vær, og null grader.

– Det er stor forskjell fra hva vi opplevde i går, humrer han.

Ifølge Vatndal var det mellom 9000 og 10.000 personer som deltok totalt i årets Birkebeinerrenn.

– Jeg har vært rimelig heldig, vi startet langt frem og slik har det også vært de senere år. Arrangørene har gjort litt om på startordninga, sier Vatndal.

Positiv opplevelse

Friskusen fra Hadsel hadde tidligere en syvendeplass som beste plassering.

– Jeg tror det var for tre år siden. Nå ble det mitt beste resultat hittil jeg var 9 sekunder unna pallen. Hadde jeg gått ni sekunder raskere, så hadde jeg blitt nummer tre, men det tenker jeg ikke så mye på. Jeg synes det var greit å bli nummer fire, vær og føre tatt i betraktning så er det veldig positivt det som har skjedd, sier han og tilføyer;

– Du vet, man er nordlending, så da greier man å holde ut under sånne forhold, humrer Vatndal.