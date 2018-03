Sikrer påskeløypene i Hadsel

Vesteraalens Avis

Det er en solfylt formiddag, og Arild Fredriksen sitter i tråkkemaskinen ved skihuset på Stokmarknes. Den store maskinen durer og går, og Arild smiler bredt. Det humper kraftig i det han trykker på gassen og begynner å kjøre. Han forklarer at det er fordi vi er på hardt underlag, og at det vil bedre seg når vi kjører ut i marka.

– Du blir perfeksjonist

I dag har han fått oppdraget å lage en liten løype til de minste som skal ha skitrening. Dette er bare ett av mange tilbud gutta med tråkkemaskinen er ansvarlig for. Onsdagsrenn, skitreninger og Ulvøyrennet er det de som preparerer løyper til. Arild kjører både to og tre ganger for å få til det perfekte sporet.

– Du blir perfeksjonist når du holder på med dette arbeidet. Jeg kunne ha kjørt denne turen på halvparten av tiden, men gjør ikke det fordi jeg vil det skal bli best mulig. Vi har verktøyet for å gjøre det bra. Det krever bare litt tid, ler han. Det er ingen grunn til at det skal være dårligere tilbud her enn i Holmenkollen.

Ulvøyrennet gikk av stabelen 25. mars, og i den forbindelse var det ekstra viktig med velpreparerte løyper for alle som vil gå.

En maskin på hver side av øya

De fleste som kjører tråkkemaskinen har jobb ved siden av, slik som Arild, som er direktør i Trollfjord Bredband.

– Alle som kjører tråkkemaskinen er praktisk anlagt, og god med maskiner. Når det trengs er alle med å ta i et tak, noe som er viktig for at det skal gå rundt.

På Hadseløya er det to tråkkemaskiner, en på Stokmarknes og en på Melbu. Maskinen på Stokmarknes er relativt ny, og er en solid investering for en så liten klubb. Arild forklarer idet vi kjører opp mot Hadselåsen at maskinen har et svært lite utslipp, og at det var et bevisst valg da de kjøpte den.

– Vi nyter godt av marka, og kan være en potensiell forurenser. Da er det fint å ikke forurense mer enn nødvendig.

I Hadselåsen går det en jente med snowboard på ryggen og headsettet i ørene. Det er tydelig at hun ikke verken ser eller hører at vi kommer kjørende bak henne. Vi får oss en god latter da hun endelig oppdager oss, og Arild lukker opp vinduet for å hilse.

– Skal være lett tilgjengelig

Det er tydelig at Arild har en enorm interesse for at tilbudet skal være bra.

– Å være ute i naturen er godt for alle, og det er flott at ikke all aktivitet foregår inne. Det er vår jobb å sørge for tilrettelegging. Det skal være like lett å gå ut i skisporet som å dra på Stamina. Dersom man ikke tilrettelegger, benytter heller ikke folk seg så mye av marka. Folks hverdag, kanskje særlig ungdommenes, er svært sittestillende. Fysisk aktivitet blir ofte sidestilt, og der kan vi være med å bidra. Det er kanskje den viktigste jobben vi gjør.

At tilretteleggingen fungerer, er det ingen tvil om. Bare denne formiddagen er det mange ivrige skigåere som er ute og benytter seg av løypene.

Mobilapp med liveoppdatering

Skoler og barnehager er storforbrukere av løypene, og de som kjører løypene får flere positive tilbakemeldinger.

– Mange skryter og er veldig fornøyde. Nå gjør også appen Skisporet det lettere å følge med på når vi kjører løypene, sier han. Skisporet er en app og en nettside som viser når løypene blir kjørt via en GPS på tråkkemaskinen. Arild sier at de ofte merker at folk følger med ut i sporet for å få de ferskeste løypene.

En vanlig dag på jobben for dem som kjører tråkkemaskin er først og fremst å tilrettelegge for dem som trener aktivt. Her vektlegges det at jobben skal gjøre ordentlig, for å gjøre det lettest mulig for dem som skal trene. De kjører også ut i marka flere dager i uka, og det er tydelig at dedikasjonen er på topp.

– Jeg bortprioriterer ofte andre ting for å gjøre denne jobben.

Folk er også flinke med å bidra, forteller han. Vipps gir også nye muligheter, samt gjør det enklere for folk. Drifta går rundt med det folk bidrar med.

– Vår jobb er å legge ned tiden til å kjøre løypene.

Vink fra Ørnheihytta

Vi har nå kommet et godt stykke ut i marka. Arild hadde rett, humpingen har nå gitt seg, og vi kjører breie, fine spor oppover mot Storheia. Snart kommer Ørnheihytta til syne, og noen vinker til oss fra verandaen.

Påsken nærmer seg med stormskritt, og det er ikke vanskelig å tro at Arild og resten av tråkkemaskingjengen håper på snø og godt skiføre. Tråkkemaskinen er så tung at løypene blir fine selv om det i utgangspunktet er veldig hardt føre. Så lenge ikke regner klarer de å lage gode spor å gå i. Dette kan også de som kommer hjem på påskeferie ha god nytte av. Mange feriegjester er flinke til å benytte seg av løypene, og Arild sier de får mange positive tilbakemeldinger fra ferierende så vel som fastboende. Nå har det også kommet opp flotte, nye skilt i marka, slik at folk som ikke er så kjent kan orientere seg bedre.

– Da blir det enda lettere for folk som ikke er herfra å komme seg ut i skog og mark.

– Hadseløya er spesiell

Det er ingen tvil om at Hadseløya har vist seg fra sin beste siden denne onsdags formiddagen. Sola steker og puddersnøen slukes av maskinen som presser den sammen fil faste, fine spor. Nå har vi kommet oss helt opp på fjellet, og vi ser tv-tårnet strekke seg i snøen fremfor oss.

– Hadseløya er veldig spesiell. Man kan bevege seg over nesten hele øya ved hjelp av veier og stier å gå på, sier Arild. Når det kjøres med tråkkemaskinen kan man benytte seg av store deler av marka på vinteren også. Det er ingen tvil om at gutta som kjører tråkkemaskinen er ekte hverdagshelter, som gjør marka tilgjengelig for både store og små.