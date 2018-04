Svak på omsorg

Vesteraalens Avis

Det går fram av de siste funnene til Kommunal Rapport, som hvert år lager Kommunebarometeret. Fagbladet bruker en rekke offentlige tall til å rangere kommunene. Bladet sier selv at rangeringen er en rangering, ikke en kvalitetskontroll.

Godt og dårlig

Hadsel scorer godt på barnehagedrift (nummer 53 i landet) og sosialtjenester (nummer 34 i landet), men dårlig på pleie og omsorg (410 av 424) og økonomi (336). Det er i alt 19 indikatorer innen pleie og omsorg: Antall ansatte med fagutdanning, andel av beboere i institusjon med omfattende bistandsbehov, antall plasser til demente mot antall over 80 år på sykehjem, andel ansatte med fagutdanning, antall korttidsplasser, tid med lege på sykehjem, tid med fysioterapi på sykehjem, andel brukertilpasset enerom, antall vedtak om dagaktivitet målt mot andel over 80 år som ikke bor på institusjon, plasser avsatt til rehabilitering, gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til hjemmesykepleie, gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til hjemmesykepleie, andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager, antall døgn på sykehus for utskrivingsklare pasienter, antall trygghetsalarmer, årsverk ergoterapeuter, årsverk geriatrisk sykepleie og mottakere av matombringing til personer over 80 år.

– Hadsel scorer særdeles dårlig på dette området, blant de dårligste i landet, sier en ærlig Ola Morten Teigen, rådmann i Hadsel. Han konstaterer at kommunen bruker veldig mye ressurser på langtidsplasser på sykehjem, har friskere eldre på sykehjem enn andre kommuner og bruker litt færre ressurser til lege, fysioterapi og ergoterapi.

Griper inn

De som følger med i hadselpolitikken vet at det pågår en debatt om bruken av sykehjemsplasser i Hadsel. Derfor ønsker rådmannen ikke å kommentere funnene særlig ut over hva som faktisk er funnet.

– Det blir vanskelig å kommentere dette administrativt nå. Funnene er rene faktum, det er ikke noe vi skal mene eller synes noe om, sier Teigen.

Hadsel scorer dårlig på andelen fagutdannede medarbeidere innen pleie- og omsorgssektoren.

– Vi trenger å rekruttere flere sykepleiere, konstaterer rådmannen.

Han sier at dette arbeidet har pågått en stund og vil fortsette fremover. Det er nylig holdt møter mellom kommuneledelsen og de ansattes fagforeninger der bonusordninger og særavtaler er drøftet. Gjennom «Heltidshadsel» er det jobbet med å gjøre stillingsbrøkene høyere slik at færrest mulig slipper å være ufrivillig deltidsarbeidere.