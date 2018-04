Arrangerer folkemøte om Helse- ogomsorgsplan i Hadsel

Vesteraalens Avis

Møtet finner sted i kommunestyresalen i Hadsel rådhus, temmelig nøyaktig i det øyeblikk dommeren blåser av for full tid i Melbos cupkamp mot selveste Bodø/Glimt.

Mange peker også på gjennomføringen av omsorgsplanen for Hadsel kommune de nærmeste år som et David-mot-Goliat-oppgjør.

Politikerne i posisjon, sammen med helsefagfolket i kommunen peker på sin side på at kommunen ikke kan ha et helsetilbud som ikke tar hensyn til den økonomiske virkeligheten som man befinner seg i. Dessuten er det mange som mener at omsorgstilbudet i Hadsel må strekke seg langt forbi sykehjemmet på Ekren.