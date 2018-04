– Støtter ikke aksjonen

Vesteraalens Avis

Uttalelsen falt i kommunestyret denne uka. Bakgrunnen var selvsagt diskusjonen om omsorgsplanen for kommunen.

– Eldreaksjonen har sendt innspill om at endringene som gjøres fører til en utrygg og usosial omsorg. Det er ikke sant at det er det som vil skje, sa Jørgensen.

Endring

Jørgensen var klar på at det har skjedd ei endring i hvordan eldreomsorg utføres på best måte.

– Vi skal ha respekt for innspillene og meningene, men jeg mener vi må være ferdige med ensidig satsing på den type tunge institusjoner. Vi må møte utfordringene på en helt annen måte enn man gjorde på 60- og 70-tallet. Pengene og ressursene må inn på et mye tidligere tidspunkt, og vi må lytte til de faglige rådene som alle peker i samme retning, sa Geir Jørgensen.

Bedre

Jørgensen mener den nye modellen vil føre til et bedre tilbud.

– Jeg har to bestemødre som har bodd i heldøgns bemannet omsorgsbolig, og jeg vil hevde at begge to fikk et lengre og bedre liv enn de ville fått på et tradisjonelt sykehjem, sa Rødts representant.

– Vi kunne gjerne hatt en mer omfattende plan, men jeg går for posisjonens forslag, med de endringer som er varslet, sa Geir Jørgensen fra talerstolen.