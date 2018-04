Vesteraalens Avis

Det var en solid opptur for Marthe Karlsen (21) å bli nummer fire i prologen, bare få sekunder bak landslagsløper Kathrine Harsem. I det VA ringer Marthe for å høre nærmere om løpet forteller hun at hun er i full gang med oppkjøringen til neste sesong. Offisiell «treningsstart» er første mai.

– Jeg er veldig motivert for å sette i gang for alvor. Denne sesongen ble det altfor mange sykedager som ødela. Nå er målet å få økt kapasiteten, slik at resultatene dermed kan bli bedre. Marthe Karlsens beste resultat denne sesongen var nummer 46, og nummer 22 blant de norske. Hun går i et veldig tøft selskap, men satser på tydelig forbedring til neste år.