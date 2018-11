– Nå er det mye tryggere å gå til skolen

Vesteraalens Avis

– Det er bra at det har kommet fortau. Det har gått bra uten også, men det er fint å ha fortau, sier Ronja Aslaug Solhaug Hunstad (12), som går til og fra skolen langs veien hvor det nå har kommet nytt fortau.

- Må være tilgang

Åpningen ble startet med at barnehagen og skolen gikk i tog langs fortauet og ned til barnehagen, ledet av Langøya Trommedamer. I barnehagen ble det sang av noen av barna i barnehage og sjetteklasse leste opp et dikt de selv har laget om veien. Til slutt sang andre klasse en sang om veien før det ble tale av ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) og Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

– Å få barn og unge til å bruke egne bein og sykkel er kjempeviktig for å holde seg frisk og sprek og trives, men da må det være tilgang på trygge gangveier og fortau der barn og unge ferdes, sa Aasvik under åpningstalen.

Åpningen ble avsluttet på tradisjonelt vis ved å klippe snora oppe på ny veien. Snora ble klippet av skoleelev Ruben.

Fornøyde med fortau

Flere av elevene ved Sandnes skole var fornøyde med at de endelig har fått fortau langs skoleveien.

– Det er artig at det har kommet fortau og det er mye tryggere å gå til og fra skolen, sier Emma Sofie Ellingsen (11).

I tillegg til nytt fortau har det blant annet også blitt gjort fjellsikring, etablert to nye busslommer, gatelys i sammenheng med prosjektet. Fortauet går i dag kun fra Aspåsen barnehage og ut mot Holmsnes.

– Jeg har gått til og fra skolen et par ganger etter at fortauet var ferdig og det har blitt veldig bra. Det er god plass. Det gikk bra før også, men det var litt trangt og mange hull i veien, sier Solhaug Hunstad.

Tatt lang tid

Arbeidet med v-fortauet ble startet i oktober i fjor og sto ferdig i år, men ønsket om gang- og sykkelvei på Sandnes kom allerede tidlig 90- tallet. Prosjektet har kostet rundt 40 millioner kroner.

– Det har tatt lengre tid enn jeg hadde trodd, sier Ellingsen.

– Ja, det har blitt utsatt ganske mye, sier Stina Sofie Ramberg (11).

Elevene som tidligere har måttet gått langs den smale veien er glad for at de nå kan gå trygt på fortauet i stedet.

– På mandager er ikke vi ferdig før kl. 15 og da er det godt å ha fortau, for da vet vi at bilene ikke kommer så nærme, sier Ellingsen.