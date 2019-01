Stine er «årets hadselværing»

Vesteraalens Avis

Sivertsen fikk 32,7 prosent av stemmene da fristen gikk ut. Dermed kunne VA ringe den engasjerte musikantdirigentkulturskolehumørbomba fra Laukvik for å informere henne om at jobben hun gjør både betalt og ubetalt for å spre glede, har blitt notert ute blant hadselværingene.

– Jeg er utrolig takknemlig, og man blir jo ydmyk. For det er utrolig godt at det jeg liker best å gjøre, blir så godt mottatt blant dem vi gjør det for. Når jeg ser at folk koser seg med det vi holder på med, så gleder det meg ekstra, sier hun.

Gledelig gledesspredning

Sivertsen fartet rundt i kommunen før jul sammen med et knippe barne- og ungdomsmusikere for å spre litt førjulsstemning til innbyggerne. Et oppdrag hun snakker om nå - som da - med et ekstra smil i det allerede blide ansiktet.

– Det var noe jeg tok med meg fra da jeg sjøl var lita, og vi liksom var for store til å synge julesanger. Det å få med meg musikanter, og i tillegg få bli med å spille, var kjempeartig. Samtidig fikk jeg se hvordan ungene som var med, gledet seg over å kunne gjøre dette, uansett hvor mye stress og kaldt det kunne være. Da vet du at du gjør noe rett, sier hun.

Ledestjerne

Sivertsen stikker ikke under stol at det er ekstra motiverende å fortsette arbeidet når det settes pris på med hedersbetegnelsen «årets hadselværing», men trekker også frem folkene hun har rundt seg. Både i jobbsammenheng, men også ungene hun jobber med og for.

– Alle trenger noen å se opp til, og alle som jobber med barn må tenke på at du kan være et forbilde for noen. Når jeg får høre av elever at «jeg må holde ut, slik at de kan ta over etter meg når jeg gir meg», eller at de vil bli som meg, så er det koselig. Samtidig er det kjemien jeg føler med lokalsamfunnet, sier Sivertsen, som er full av takknemlighet til samtlige som har stemt på henne, men ikke minst de som lar henne få holde på med sine prosjekter i korps og musikkforening.