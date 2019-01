Vesteraalens Avis

At ordfører Siv Dagny Aasvik legger praksisplassene for sykepleierutdanningen på bordet, blir ikke kommentert direkte av Nord Universitet. De viser til at prosjektet med fremtidig studiestedsstruktur er langt unna å være ferdig vurdert, og at det derfor er altfor tidlig å kommentere hvor saken står nå.

– Styret i universitetet behandlet i sitt styremøte 11. januar 2018 delprosjekt fire, om kriteriesettet som innstillingen fra rektor til styret skal bygge på, sier Dybdal-Holthe i en e-post til VA og viser til kriteriene Aasvik referer til.

Hektisk møtevirksomhet

Ifølge Dybdal-Holthe er det nå mye møtevirksomhet for å gjennomgå de mange innspillene som kommer inn, i forbindelse med høringsrunden som har frist til 1. mars. Denne høringsrunden vil være med å skape grunnlaget for forslaget til ny studiestedsstruktur.

– I forbindelse med dette kriteriesettet har Nord universitet nå en rekke innspills- og dialogmøter med både ansatte og eksterne aktører. Denne uken har vi slike møter med både regionråd og RSA (Rådet for samarbeid med arbeidslivet) i Nordland og Trøndelag, skriver kommunikasjonslederen videren.

Han legger til at innspills- og dialogmøtene om kriteriene er viktige for å få tilbakemeldinger i denne fasen av prosjektet. Kriteriene og de andre delprosjektene skal brukes til analyse, vurdering og anbefaling i neste omgang.

I perioden mai til juni vil det bli gjennomført en høringsprosess med både interne og eksterne høringsparter. Styret vil deretter få saken til sluttbehandling i september.

Færrest studenter

Ifølge Håvard Sverre Vikheim, kommunikasjonsrådgiver ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det færrest sykepleiestudenter ved NUs deltids- og nettbaserte tilbud i Vesterålen.

Antall aktive studenter kull 2018 i Bachelor i sykepleie per 23.01.2019:

BASYM (heltid Mo i Rana): 72

BASYS VE (nett/samlingsbasert Vesterålen): 47

GSY (heltid Namsos): 105

GRS (heltid Levanger): 125