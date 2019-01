Vil se til andre med praksisplassene

Vesteraalens Avis

I forbindelse med lokaliseringsdebatten om studiesteder mener Aasvik det må settes hardt mot hardt, og viser til hva Nord Universitet Vesterålen har å si for sykepleierutdanningen.

– I praksisperioden til sykepleierne er det til enhver tid 60 studerende i Bodø som har praksisplass i Lofoten og Vesterålen. Sykepleierutdanningen i Bodø er totalavhengig av sykepleierutdanningen i Vesterålen, og jeg var i møtet med NU tydelig på at dersom de ikke vil opprettholde et kraftfullt studiested i Vesterålen, må vi vurdere praksis og samarbeidsavtaler med andre studieinstitusjoner, sier Aasvik.

Hun ønsker ikke å bruke ordet ultimatum om uttalelsen, men understreker at hun mente det var viktig å si noe så tydelig til konstituert rektor i NU, da hun og andre regionrådsledere møttes før helga.

Søkertall stigende

Søkertallene er på vei opp, og studentene som kommer til Nord Universitet (NU) er fornøyde. Siv Dagny Aasvik peker på den nøkkelrollen institusjonen har som tilbyder av desentralisert utdanning, og hva den betyr for innbyggere som av forskjellige årsaker ikke kan reise vekk for å ta høyere utdanning.

– Dersom de kraftig endrer strukturen, er det mange som ikke vil kunne ta høyere utdanning. NU har spilt en nøkkelrolle i å få flere i Nordland til å ta høyere utdanning, og det har mye å si for nordlandssamfunnets utvikling, sier Aasvik.

Frist til mars

Listen over kriterier utdanningsstedene i NU skal fylle er blant annet:

Kriteriene ligger nå ute på høring, med frist til 1. mars. Deretter vil forslag fra rektor om ny studiestedsstruktur legges fram 14. mai, på høring til 1. august før en endelig beslutning tas 10. september.

Ros fra NU

Aasvik sier i etterkant av møtet, som var mellom regionrådene i NU sitt nedslagsfelt, at Stokmarknes har et godt utdanningstilbud på plass, og at NU trekker godt med studenter.

– Det jeg var opptatt av var å gi innspill fra Vesterålens side. For meg er det viktig å peke på et veldig godt fungerende studiested i Vesterålen i dag. Styret sjøl sa i fjor at Vesterålen er det mest kostnadseffektive studiestedet som NU har i dag. Vi ser at noen oppgaver kan være naturlig å ha på en større campus, men det er viktig å fremheve at man ikke kan tenke for snevert. Vi har administrasjonen og biblioteket på plass. Vi har fasiliteter som universitetet er opptatt av, samt hybler for både studenter og ansatte, sier Aasvik.

Hun peker videre på høye søkertall, og at mange kvalifiserte søkere er fra Lofoten og Vesterålen, som hun mener viser viktigheten av desentralisert utdanning for lokalsamfunnet.