Forlenget anbudsfrist for Storheia-asfalt

Det bekrefter teknisk sjef i Hadsel kommune, Øyvind Skjørholm.

– Fristen er forlenget med et par uker, sier Skjørholm.

I anbudsdokumentet som går på jobben med asfaltering av diverse gater og veier i kommunen, er det også lagt inn at den som får jobben får opsjon på Storheia-jobben.

Fristen for ferdigstillelse av prosjektene, som for ordens skyld ikke er delt opp i to forskjellige kontrakter, er innen 1. september for det generelle asfalteringsarbeidet i kommunen, og 14. juli for Storheia-asfalteringen. En måned før Arctic Race of Norway tråkker i gang.

Det betyr at det må gå rimelig knirkefritt for at jobben skal bli gjort i tide før syklistene ankommer Hadseløya på sykkelrittets tredje dag.

Ikke minst når svaret på hvem som vil få jobben, dersom det blir vedtatt at det skal asfalteres, ennå lar vente på seg.