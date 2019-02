– Bør vurdere oppsigelse av nødnett

Vesteraalens Avis

I januar ble det kjent at Hadsel kommune, i likhet med flere nordlandskommuner, påføres en ekstrakostnad fordi DSB vil skifte ut det såkalte oppdragshåndteringsverktøyet som skal betales av kommunene som leier nødnett. I tillegg øker leiekostnadene mer enn kommunene er komfortable med, som har fått flere kommuner til å reagere. Salten IKS, som leverer nødmeldingstjenester til kommunene, har i et brev kalt investeringsmodellen for uforsvarlig. En karakteristikk som ikke anses som uriktig hos kommunen.

Statlig oppgave

Skjørholm og rådmannen skriver i saken at de anser finansiering av nødnettet som en nasjonal og statlig oppgave. De kritiserer samtidig ordningen og kaller den lite forutsigbar, samtidig som de viser til at kostnadene øker uten at de ikke opplever at tjenesten blir vesentlig forbedret.