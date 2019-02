Samarbeidskveld i Nesset

Vesteraalens Avis

Ifølge Lena Arntzen i Hadsel Høyre er litt av bakgrunnen for arrangementet å lokke damene ut av heimen, og for å se at det absolutt er på sin plass at kvinnene blir med i politikken.

– Damene i hadselpolitikken ønsker å rekruttere flere damer til politikken og at flere damer skal være der hvor beslutninger fattes, både i næringslivet og i det offentlige. Vi vil at damer skal ta plass og motiveres til å gjøre nettopp det, ta plass, skriver arrangementet på sine Facebook-sider.

Foredragsholdere

Det blir for ordens skyld ikke en kveld bare i politikkens tegn, men når ordfører Siv Dagny Aasvik er innbedt foredragsholder, hvor det garantert vil bli ymtet frempå noe rundt det å være kvinne, mor og ordfører i en og samme sjel, vil nok eventuelle politiske nysgjerrige få svar på spørsmål de kanskje ikke visste de hadde.

– Kvelden vil være avslappet, og fri for politikk, men vi vil by på ulike kvinnelige innledere i løpet av kvelden som alle har en historie å fortelle, og som selv på ulike måter har valgt å ta plass, sier gruppa videre.

Gründersjeler

På gjestelista, som skal styres av konferansier og hovedgjest Erlend Elias, står foruten Aasvik også flere lokale forretningskvinner, som Camilla Paulsen og Kristin Hansen som startet Miscelas kaffebar, og ikke minst årets hadselværing, Stine Sivertsen.

– Men vi understreker at dette IKKE er et politisk kvinnenettverk, men et helt ordinært kvinnenettverk som skal samle kvinner og være en ressursgruppe. Hva og hvor mye vi får ut av dette nettverket er vanskelig å forutse, men vi vet at når kvinner møtes, skjer det ting. Vi vil vedtektsfeste noen fler obligatoriske årlige arrangementer som nettverket er ansvarlig for å få gjennomført – ellers vil det være fritt fram for innspill og «påfunn», sier Arntzen om festkvelden.

Hun føler seg trygg på at det vil bli gjentakelse neste år, og at det i festaftensammenheng skal jobbes for at kvelden frontes av damene i lokalpolitikken.

– Det ser lyst ut med tanke på at både jeg, Viktoria Linnea Høybakk og Trude Lind allerede er nominerte, sier Arntzen til VA.

– Og Kaja og Regine er absolutt velkomne, legger hun til.