Blåser liv i Withs historie

Vesteraalens Avis

Skjønt, fri og fri. Prosjektet «Nattseilas», som spiller på Sortland og Stokmarknes i november, i regi av Zöllners eftf. og Vesterålen storband har hatt en kyndig hånd på roret i form av Tom Lenningsvik.

Teaterinstruktøren fra Vesterålen har ansvaret for regien, og har vært med som rådgiver siden i september i fjor.

– Det er omtrent ett år siden vi satte oss ned for å se på hva vi skulle gjøre sammen, etter at Tim Challman snakket med begge partene og mente de var interessert i å gjøre noe sammen, humrer Steinar Jakobsen i Zöllners Eft.

Historisk sus

Inne på Rødbrygga forteller gjengen om dramaet «Nattseilas». Et drama i to akter, satt til årene mellom 1906 og 1909, med fokus på historisk nøyaktighet, men med et glimt i øyet. Enter ungdomslaget Bølgen. Et ungdomslag passelig rensket for ungdom, og med varierende grad av balanse i det informative havet som er historien til Richard With. En mann som for orden skyld feiret 60-årsdagen sin det samme sted humorgjengen nå forteller om hvordan de skal fortelle historien om ham – igjen.

Tilgjengelig historie

– Det er i alle fall grunntanken, men det må gjøres morsomt. Industrihistorie kan lett bli kjedelig, så vi har laget miljøet i perioden, og ser på det som skjedde samtidig. Det var mye flott som skjedde i samfunnet da, med kampen for kvinners stemmerett, og da kom historien fram om to engasjerte unge mennesker som finner hverandre. Det blir kjærlighet, men vil den klare seg gjennom prøvelsene, sier Jakobsen.

Fornøyelige tekster

Musikken og tekstene er skrevet for anledningen, og både storband og regimaestro ser med smilerynker på samarbeidet.

– Det har vært et veldig positivt samarbeid, og det er en veldig fin historie som har fått utvikle seg, sier Tom Lenningsvik.

– Vi samarbeider gjerne med andre, og her får vi tilgang på nyskreven musikk og vi ser fram til å formidle den sammen med gjøglingen til Zöllners, sier Dag Harald Voktor i Vesterålen Storband.

– Det vi har forsøkt er å blande historien med fiksjon, og det er et stort sprang for oss å ta, sier Jakobsen.