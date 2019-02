Vesteraalens Avis

– Vi ønsker å hedre Rema som har tatt samfunnsansvar og gitt folk en sjanse til å komme i jobb. Vi ønsker å sette lys på at de er villige til å gi folk en sjanse, sier jobbkonsulent i Hadsel ASVO, Ingrid Pettersen.

Greit med prøveperiode

Rema 1000 Melbu har i løpet av fjoråret gitt to personer jobb etter å ha prøvd dem ut i arbeidspraksis. Derfor ønsket jobbkonsulentene ved Hadsel ASVO å gi dem hedersprisen Inkluderende Bedrift.

– Det er veldig artig å få prisen. Det var greit å ha den perioden å prøve på og det gikk greit. Det er noe vi gjerne gjør igjen, sier assisterende butikksjef for Rema 1000 Melbu, Anna Kvandal.

De som begynte i arbeidspraksis hos Rema fikk jobb etter tre måneders praksis. Hun forteller at de kom inn uten noe erfaring fra butikk, men at deble bedre og bedre etterhvert. I ettertid har de tatt inn to nye som jobber i butikken og sanker erfaringer.

– Jeg startet rett i kassa og har vært flinke til å legge til rette etter ting jeg sliter med, sier Michelle Kleivan, som har vært i arbeidstrening på Rema i to måneder gjennom NAV.

Et viktig samarbeid

Jobbkonsulentene ved Hadsel ASVO jobber på oppdrag fra NAV. De har som oppgave å tilrettelegge for arbeid til folk som av forskjellige grunner trenger oppfølging for å finne eller være i arbeid.

– Vi er en egen avdeling med jobbkonsulenter som kartlegger jobbsøkere som blir henvendt til oss fra NAV, om hva jobbsøkerne ønsker og tenker at de vil jobbe med, sier Pettersen.

Dette er det andre året diplomet blir delt ut og i fjor var det Ottar Bergersen & Sønner i Bø som fikk denne oppmerksomheten.

– Det er viktig å ha samarbeidsbedrifter slik at folk kan komme ut i en bedrift. Noen trenger bare å få litt erfaring, mens andre kanskje trenger litt mer tilrettelegging, sier Pettersen.