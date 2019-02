Fjern øy-romantikken og prøv på nytt

Vesteraalens Avis

SILJE NILSEN

Stokmarknes

Den siste tiden har en annonse fra Hadsel kommune, som søker rektor til «øybarn» på Stokmarknes skole, dukket opp på nettsteder jeg frekventerer. En viktig og spennende stilling, som jeg håper kommunen lykkes i å skaffe rette mennesket til. Jeg heier på Hadsel.

Ingen hadde søkt på stillinga ved fristens utløp, meldte Vesteraalens Avis før helga. Kan annonsens utforming ha noe med den manglende interessen å gjøre? Annonseteksten preges av slurv, overdrivelser og en språkføring som ikke innbyr til tillit og troverdighet.

Allerede i andre avsnitt hevder annonsen at barna på Stokmarknes skole bor på «en øy i vakre Vesterålen. Vi mener selvfølgelig det er den vakreste øya».

Jeg går ut fra at det er Hadseløya det er snakk om, men som lokalkjente er klar over, sogner barn fra Langøya og Hinnøya også til Stokmarknes skole. Selv uten å blande inn alle barna som bor på Børøya, er det altså ikke rett å snakke om «en øy». Videre heter det om denne øya at du «kan padle rundt den i midnattsol». Jeg går fremdeles ut fra at det er Hadseløya det er snakk om, og skal du rundt den i kajakk i løpet av noen nattetimer må du sannelig padle fort. At det er fint å padle i Hadsel er sant, og det burde gå an å skrive det uten å overdrive. Dessuten skrives midnattssol med to s-er.

Pirk? Ja. Og man kan innvende at annonsen ikke først og fremst er rettet mot folk med god lokalkunnskap. Men i så fall ville det vært vesentlig å få fram at øya har en meget praktisk fastlandsforbindelse. Ønsker man å trekke til seg søkere fra andre deler av landet, som kanskje har med seg en partner som trenger jobb, burde man heller vektlegge hvor korte avstander vi har i Vesterålen, i stedet for å antyde det stikk motsatte.

Det fortsetter med overdrivelser: Du kan «trekke din egen skrei opp av havet, nyte en jazzkonsert på byen og ta med hele familien på et av de mange deilige bakeriene i sentrum på en lørdag formiddag.»

Er det virkelig jazzkonserter på byen som først og fremst kjennetegner utelivet på Stokmarknes? Og å få to trivelige bakeriutsalg til å bli «mange» deilige bakerier er vel også å dra det litt langt.

«Vil du ut i verden kan du gå om bord i Hurtigruta eller et fly fra Stokmarknes Flyplass»

Igjen – du kan også kjøre, Hadseløya ligger ikke for seg selv langt ute i Norskehavet. Og Hurtigruten er et egennavn som skrives nettopp slik; Hurtigruten. Alternativt kan du skrive hurtigruta, som kystfenomenet, med liten h. Det er ingenting som heter Stokmarknes Flyplass. På Avinors nettsider omtales den som Stokmarknes lufthavn. Vanligvis legger man på stedsnavn til flyplassnavn: Stokmarknes lufthavn, Skagen. Det er også det den er skiltet som.

Avslutningsvis ramser annonsen opp innholdet i nyskolen, og her kan man stusse over hvorfor faget kunst og håndverk har fått en unødvendig bindestrek, «kunst- og håndverk», slik at man egentlig skriver at man tilbyr «kunstverk» som fag.

Det ser ut som Hadsel har fått hjelp av profesjonelle medieaktører i Frantz til å nå ut med annonsen sin. Det er synd at byrået, som omtaler seg selv som en «profesjonell og erfaren guide» ikke har hjulpet med enkel språkvask.

«Hva sier du? Har du lyst til å bli øybeboer sammen med oss? Si JA.»

Igjen – jeg heier på Hadsel. Jeg håper stillinga blir fylt. Men jeg drister meg til å anbefale kommunen å styre unna Himmelblå-romantikken, og vektlegge andre sider ved jobben og stedet. Hadsels politikere liker å snakke om kommunens omdømme. For å få et godt omdømme, må kommunen klare å kommunisere ut hvem den er og hva den står for. Basert på denne annonseteksten, kan man mistenke at kommunen plages med å plassere seg selv fysisk på et kart.