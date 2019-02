Fra tre til to aviser i uken

Vesteraalens Avis

Hun viser til at en rekke papiraviser over hele landet de siste årene har sett seg nødt til å redusere antall ukentlige utgivelser.

– Det handler rett og slett om at vi nå skal ha alt innholdet inn i to aviser framfor tre. Det blir altså to noe fyldigere aviser som kommer ut tirsdag og fredag, sier hun.

Omleggingen trer i kraft i starten av mars, og den første «nye» avisen kommer ut fredag 8. mars.

– Erfaringen fra andre som har gjort dette, deriblant VAs søsteravis Andøyposten i 2017, er at endringen har fungert bra, både når det gjelder tilbakemeldinger fra lesere og annonsører. Vi skal fremdeles være best på stoff fra Hadsel, og vi skal være tett på lokalsamfunnet som før, sier Rosvold.

– Mulighet til å gå mer i dybden

VAs daglige leder viser til at øyeblikksnyheter i dag uansett kommer først på nett, gjennom VAs søsteravis Vesterålen online (VOL), og at en reduksjon i antall aviser kan gi papiravisredaksjonen en enda bedre mulighet til å gå mer i dybden og bredden i sin omtale av det lokale nyhetsbildet.

– Jeg er trygg på at leserne vil få en god lokalavis også når avisen kommer ut to ganger ukentlig, sier hun.

– Hvorfor nå?

– Vi vurderte en slik reduksjon allerede for et år siden, da vi så at mange andre i Medie-Norge gjorde det. Men vi ville prøve å holde på tre utgivelser litt lenger. Men det er ikke tviul om at når annonseinntektene svikter, må vi finne måter å håndtere det på, sier hun.

Gode erfaringer fra Andøy

Ansvarlig redaktør i Vesteraalens Avis, Geir Bjørn Nilsen, peker på at vi lever i en digital tidsalder der publikum prioriterer å lese nyheter på nett.

– Dette må vi ta konsekvensen av i Vesteraalens Avis. Derfor tar vi ned antallet utgivelser fra tre til to, sier han.

Nilsen viser til at VOL har hatt stor suksess etter at nettstedet i 2017 begynte å ta betalt for nyheter og at det er svært mange hadselværinger blant VOLs nesten 4.000 abonnenter.

Han mener at leserne av VA vil få et godt tilbud også etter omleggingen. Han viser til erfaringene i Andøyposten (der han også er ansvarlig redaktør), som la om til to utgaver i januar i fjor.

– Andøypostens lesere og annonsører omfavnet denne omleggingen. De fikk stort sett like mye nyheter som før, men samlet på færre utgivelser. Dermed ble hver enkelt utgave litt tykkere, forklarer Nilsen.

Han sier at det foreløpig ikke blir store forandringer i VA, men noen endringer innføres 8. mars og det vil komme flere endringer i løpet av våren og sommeren.