Vi sitter rundt et bord i Voksenopplæringas lokaler på Melbu og prater om Kvinnedagen. Arbeid, lønn og utdanning er temaene.

– Med utdanning blir du selvstendig og kan bygge ditt eget liv, slår hun fast. Hun er forskolelærer. Hagar Hakki fra Syria er lærerutdannet.

– Det er en fin jobb. Menn og kvinner arbeider sammen i skolene i Syria. Det er full likestilling i skolen. Noen ganger er det kvinnelig sjef, andre ganger er det en mann som leder skolen, forteller hun om hjemlandet sitt.

Rana Hajjouk fra Syria er husmor. Hun vil gjerne få seg en utdannelse som gjør at hun kan jobbe i barnehage i Norge.

Viktig rolle

– Kvinnene fyller en svært viktig rolle i samfunnet, om det er i Syria eller her i Norge, understreker hun – og får full støtte fra de andre damene rundt bordet.

– Ja, damene gjør den viktigste jobben, sier Nataliia og ler spøkefullt.

– Det er sant, for ofte må kvinnene både styre hjemmet og ha en jobb, forteller Hagar.

Kan kvinner også diskriminere?

– Ja, absolutt, mener Nataliia. – Kjønnsdiskriminering kan slå begge veier. Man må passe på at begge får si sitt og at alle får delta i arbeidet. Hjemme hos oss deler vi for eksempel på husarbeidet, forklarer hun.

– Det gjør vi hos oss også. Vi er likestilt i hjemmet, skyter Lorissa Villanueva fra Filippinene inn. Hun er utdannet radiolog og vil jobbe på sykehuset, men først må hun bli god i norsk.

– Det er veldig viktig å kunne språket. Hvis man ikke kan språket, får man heller ikke de gode jobbene, sier hun. – Hvis man verken kan språk eller har god utdannelse, får man bare de kjedelige jobbene som innvandrer. Da må man jobbe på gulvet i fiskeindustrien, eller som vasker, forteller Lorissa.

Lik lønn

Hva er fremtidsplanen din?

– Jeg skal bli god i norsk og ta de fagene jeg trenger på universitetet, slik at jeg får norsk helseautorisasjon og kan jobbe på sykehuset, svarer hun.

Hva tenker dere om at menn i Norge gjennomsnittlig får bedre betalt enn kvinner for samme stilling, alt etter hvilken bransje de jobber i?

– Nei, nei nei. Ikke for samme jobb vel? spør Hagar vantro.

– Det går ikke an. Det hadde ikke gått an i mitt hjemland, sier Nataliia.

– Det gjelder for utlendinger også i Norge, forteller Lorissa.

– Jeg har sett at hvis en norsk mann og en utenlandsk mann gjør den samme jobben, så får innvandreren dårligere betalt enn den norske, forklarer hun.