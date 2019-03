– Boligprisen opp, skatten ned

Vesteraalens Avis

Boligprisene har steget i gjennomsnitt tre til fire prosent de siste årene. For en kommune som har hatt en over gjennomsnittlig høy eiendomsskatt, kunne det blitt riktig så gjevt, hadde det ikke vært for at regjeringen i fjor bestemte at kommunene skulle senke eiendomsskatten, samtidig som Hadsel selv vedtok å senke den ned til 6 fra 6,6 promille.