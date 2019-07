– Stadig flere kommer

Vesteraalens Avis

Det startet på 80-tallet en gang. Det er han skråsikker på. Like sikker er han på at todagersfesten jevnt og trutt har vokst seg stadig større, med folk både kort- og langveis fra som løser billett.

– Hvorfor blir det bedre i år enn noen gang?

– Det er flere faktorer som spiller inn. Både vær, folk og tilbudet vi har. Dette er en god tradisjon vi har hatt i mange år, og vi ser det at de siste åtte årene har det kommet mer og mer folk til arrangementet hele helga. Årlig ser vi flere innbetalte. Hva som gjør det vet vi ikke, men vi er selvfølgelig glade for det, og ønsker å utvikle konseptet videre. Men nå blir det et stort arrangementet på tidvis få hender, så det er begrensninger der på å gjøre hva vi foreslår og ønsker. Vi forsøker å holde tritt med veksten, og ha flere gulrøtter som tilbud til folk, så de kommer tilbake med venner og naboer året etter, sier Høines.

Populært tilbud

Ifølge Høines er det mye å trekke fram når han snakker om sjøslaget. Brannkorpset som stiller med utstyr så bygdas små kan prøve seg som brannkonstabel. Salgsboder, konkurranser, quiz - med overraskelse for taperen og mat og drikke, og en skikkelig bygdefest på lørdagskvelden. Alt sydd sammen takket være en solid tropp ivrige frivillige, som forsøker å skape to dager til glede for små og store.

– Vi har dessverre ikke helikopter i år, som har vært et veldig populært tilbud de gangene vi har hatt det. Utover det blir det liv og røre i bygda. Sjøslaget er blitt et gammelt arrangementet, og det er utrolig hyggelig at det kommer flere og flere hvert år, sier Høines.

Årets Innlending

Tradisjon tro vil også prisen Årets Innlending deles ut. – Det er lokalutvalget som har gått i bresjen for det, og tatt initiativ til ei stemmeurne på butikken, sier Høines.