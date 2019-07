Takk til kommunestyret!

Jeg har lyst til å skrive en takk. Det er nå gått nær fire år siden dagens kommunestyre ble valgt av innbyggerne i Hadsel. Jeg opplever at Hadsel er i rivende utvikling og er veldig stolt av alt vi har fått til. Kombinasjonen av en offensiv og næringsvennlig kommune og et næringsliv som satser, gjør at mange ser til Hadsel.