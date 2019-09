Ikke begynt å se på formannskapet og utvalgene

Vesteraalens Avis

Den interne uenigheten i Høyre, som beskrevet nedenfor, ønsker han ikke å kommentere.

Han sier imidlertid at det begynner å nærme seg at de folkevalgte må finne ut hvem de skal samarbeide med, slik at formannskapet og de andre utvalgene vil være besatt når kommunestyret skal konstitueres i oktober.

– Hvem som blir sittende i kommunestyret vet vi jo, men hvem som skal sitte i lag med hvem er en prosess vi er i. Fremdriftsplanen sier at vi skal ha på plass samarbeidsavtaler mellom de partiene som vil samarbeid om en politisk plattform før det konstituerende møtet. Der er ingenting lagt ennå, men jeg vil tro at om en uke har vi fått meislet noe på plass, sier Jenssen til VA.