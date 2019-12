Næringsutvikling i 2030

Vesteraalens Avis

Det forsøker vi nå å finne ut av, sammen med næringslivet i kommunen og det er dette denne kronikken dreier seg om. Vi må tenke nytt, fordi kommunens rolle som næringsutvikler har blitt stadig mer kompleks og skillet mellom næringsutvikling og samfunnsutvikling har blitt mindre.

Så hvordan kan vi som distriktskommune lykkes med næringsutvikling i fremtiden?

Parallelt med næringsutvikling må vi fortsette å jobbe med bostedsattraktivitet og bolyst slik at det blir lettere for næringslivet å rekruttere arbeidskraft.

Vi skal fortsette å bistå gründere i oppstartsfasen, med veiledning og kompetanseheving, og i noen tilfeller etablererstøtte. I mange tilfeller er det økonomisk bistand til støttefunksjoner mer tiltrengt en rå kapital, slik at gründeren kan fokusere på det den kan best, å skape. Vi må trolig dreie bruken av næringsfondet mer mot videreutvikling av allerede eksisterende bedrifter og samarbeidsprosjekter hvor flere aktører jobber for samme mål.

Dette fordi vi ser at et selskap som drives godt og er utviklingsorientert enklere kan generere eksempelvis ti nye arbeidsplasser. Vi satser og håper på å ha mer konkret informasjon å styre dette etter når vi er ferdig med å hente inn informasjon fra næringslivet.

Til nå i arbeidet med næringsplanene ser vi at det er en del like utfordringer på tvers av næringer, som igjen betyr at løsningen kan være relativt lik. Det er også en del likhetstrekk rundt hva næringslivet i kommunen ser som muligheter for fremtiden. Vår oppgave blir da å mobilisere eksisterende næringsliv for å ta fatt på problemstillingene, og å gripe tak i mulighetene, i fellesskap. Fordi vi i fellesskap har et stort potensiale til å utløse næringsretta prosjekter.

Det er en stort sett enstemmig formening fra næringslivet selv at reiseliv må være ett av de neste store satsingsområdene innenfor næring i kommunen. Og det er jeg helt enig i, og det av flere årsaker. De besøkende vil finne veien hit. Men når de først er her må vi gjøre det vi kan for at besøket genererer inntekter til det lokale næringslivet. Reiselivsnæringen kan bli et middel for å skape et fruktbart lokalsamfunn fordi det som er bra for reiselivet er også bra for lokalbefolkningen. Så, en utvikling innenfor reiseliv kan gi et bredere utvalg av tilbud til oss som bor her, som igjen vil gjøre oss mer attraktive som endestasjon for til- og tilbakeflyttere.

Selve planen

Næringsplanen skal være kort, konsis og den skal gi oss retningen for hvordan vi skal jobbe i årene som kommer. Planens viktigste del vil uten tvil være handlingsplanen. Vi må gjøre handlinger for å nå målene vi setter oss. Vi ser etter gode samarbeidsprosjekter som kan løfte næringer fremfor enkeltbedrifter, da en kommune ikke skal bidra til å vri konkurransen mellom bedrifter. I og med at hele planen bygger på flerpartsammarbeid er det derfor viktig at vi får de gode innspillene og tankene om fremtiden som næringslivet selv sitter på.

Vi jobber ut fra den faglige tilnærmingen Gouvernace, som på norsk er kjent som Samskaping. Det er dette som skal ta oss videre til å bli Kommune versjon 3.0.

Samskaping er en metode hvor ansatte i kommunen, politikere og næringsliv sammen med innbyggerne finner ut hvordan et behov eller en utfordring skal dekkes eller løses. Vi gjør dette fordi vi får til ting sammen raskere og mer kostnadseffektivt enn tidligere.

Vi kan ikke bli en flaskehals for næringslivet, men en som spiller på lag. Vi forsøker å identifisere flaskehalser, for så å finne tiltak mot disse.

Vi tror vi har funnet en god metode for å jobbe med næringsutvikling og verdiskaping, i håp om et bærekraftig lokalsamfunn. Den største jobben gjenstår allikevel: En handlingsplan.

Handlingsplanen vil også gjøre fremdriften vår målbar og hvordan planen blir fulgt opp og gjennomført er målbart. Vi kan måle utviklingen i antall arbeidsplasser, nyetableringer og verdiskaping, men det er vanskelig å isolert måle effekten av kommunalt næringsarbeid i den forstand. Det som kan måles er hvordan næringslivet syns kommunens tjenester og engasjement i næringsarbeidet er. Da kan vi fintune arbeidsmåtene våre for å oppnå bedre tilfredshet.

Hvordan kan vi samhandle etter en metodikk som gir samskaping? Gjennom Gouvernace.

Et fotballag kan samhandle godt gjennom en helt fotballkamp, uten at det blir mål.

Samskaping handler i større grad om å skåre mål. Skape resultater, sammen.

Samskapingslogikken gjør at innholdet i kommunens entreprenørrolle i større grad blir å være forhandler, innovatør og brobygger

Det er ikke slik at alt dette skal vi få til helt på egenhånd. Regionen er full av gode hjelpere med kompetanse til å ta oss videre og vi har et virkemiddelapparat rundt oss som mer en gjerne bidrar med kompetanse og økonomi dersom prosjektene har tilstrekkelig samfunnsnytte.

Vi er godt i gang med å samle inn data til det som til slutt skal bli strategisk næringsplan for de neste 10 årene. Vi fortsetter arbeidet med intervjuer og arbeidsmøter på nyåret og vi har som mål at den endelige planen skal være ferdig i mars.

God jul og godt nyttår!