Forbereder åpningen av Hurtigrutemuseet: – Nå er tankene gjort om til virkelighet

Denne sommeren er det heller andre ting som foregår: Museet skal flytte, til det elegante bygget få meter unna. Hurtigrutepassasjerer, landeveisfarende turister og lokale gjester finner bare låste dører. Men slik er det, bygges det nytt hjem, må det også brukes tid, uten gjester, til flytting. Nå er det administrasjonen som legger premissene for åpningen i nybygget.

– Vi er så imponert, både over bygningen, innemiljø, utsikten gjennom den store glassveggen, og strandpromenaden på sjøsiden, sier en smilende og tilfreds Lina Vibe, prosjektleder for Nye Hurtigrutemuseet og enhetsleder for Hurtigrutemuseet.

– Her var det noen som hadde en idé, det er det mange år siden. Nå er tankene gjort om til virkelighet, og vi er omtrent på flyttefot inn i et stort bygg som skal besøkes av interesserte, nysgjerrige mennesker i alle aldre, og fra hele verden. Dette skjer i sjøfartskommunen Hadsel.

Stor pågang

Tilgangen på arbeidstakere ved museet har vært stor, der 180 personer har søkt på jobb. Interessen var stor både ute i verden, som innenlands og i nærmiljøet. Behovet var cirka 150 engasjement, fordelt på sommersesongen.

– Vi vil engasjere så mange medarbeidere som mulig fra det lokale miljø, sier May – Britt Grytvik, ansvarlig for den kommersielle drift og salg på butikken. Også hun ser nødvendigheten av at nye medarbeidere blir godt skolert før åpningen.

– Vi skal bruke fagfolk i alle ledd, og da må resultatet bli bra.

Lønnsbudsjettet totalt er ikke helt avklart på grunn av varierende engasjementer. Noen medarbeidere får 100-prosent stillinger, mens andre ønsker å arbeide deltid. Det er bakgrunnen for at flere har søkt mer enn en jobb, der kombinasjoner er mulig. Hun minner også om at i lavsesongen blir det neppe nødvendig med full bemanning, og viser til erfaringen fra Museum Nords avdeling på Leknes, Lofotr, hvor man har kun åtte faste medarbeidere i lavsesongen, men har cirka 100 arbeidsavtaler for sommersesongen.

Store visjoner

Både Vibe og Grytvik har selvsagt store visjoner for museet, både når det gjelder innhold, muligheter og publikums interesse. Men på spørsmål om hvor mange gjenstander som er registrert, blir Vesteraalens Avis henvist til samlingsansvarlig Ingrid Elstad. Hun gjør ei kartlegging og tror å få til en god oversikt.

– Dette er en diger sak, jeg håper publikum blir fornøyd. Det blir helt enestående, sier hun.

Ingrid Elstad er helt klar over at det er umulig å få med alt på premièreutstillingen, men målet er selvsagt å ha flere gjenstander til senere utstillinger. Hun ser fram til at nå er et stort, moderne museum på plass på Stokmarknes, klart til å ta imot et interessert publikum

Det er et innleid spesialfirma som skal montere selve utstillingene.