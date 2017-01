Gnr 59, bnr 12, fnr 1 er overdradd for kr 780.000 fra Anita Solveig Kimsaas og Arve Elvin Kimsaas til Rigmor Katrin Bang og Thomas Kimsaas (02.12.2016)

Andel av Gnr 65, bnr 469, fnr 2 er solgt for kr 1.464.000 fra Gunnar Kristoffersen Ans til Klo Gunnar & Co Eiendom as (02.12.2016)

Nordsandveien 1 (Gnr 65, bnr 194) er solgt for kr 1.820.000 fra Paul Berg til Glenn Harry Holen (05.12.2016)

Kristian Rasmussensvei 4 (Gnr 65, bnr 181) er solgt for kr 1.500.000 fra Trond Atle Pettersen til Bogdan Andrei Andronesi og Ionela Vasilica Andronesi (06.12.2016)

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 250

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 967

Gnr 81, bnr 160 er solgt for kr 1.750.000 fra Magne Ludvigsen til Knut Are Iversen Fjellheim (06.12.2016)

Salget omfatter også Gnr 81, bnr 162

Vornesveien 21 (Gnr 65, bnr 135) er solgt for kr 2.150.000 fra Ted Jonas Fredheim til Preben Meland Pedersen og Nina Renø (07.12.2016)

Rådhusgata 37 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 7) er solgt for kr 2.650.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom as til Bjørn Asle Hansen og Elin Pernille Hansen (01.12.2016)

Rådhusgata 43 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 6) er solgt for kr 2.650.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom as til Margit Karlsen og Torstein Jarl Karlsen (01.12.2016)

Rådhusgata 43 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 5) er solgt for kr 2.700.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom as til Helge Ingar Hansen og Berit Margrethe Paulsen (01.12.2016)

Rådhusgata 33 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 4) er solgt for kr 2.600.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom as til Roald Steffensen og Sybil Johanne Steffensen (01.12.2016)

Rådhusgata 39 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 2) er solgt for kr 2.525.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom as til Anne Britt Julie Nilsen (01.12.2016)

Gnr 17, bnr 22 er solgt for kr 222.500 fra Skipnes Vel Roligheten as til Steiro Pål Eiendom as (08.12.2016)

Gnr 59, bnr 3 er overdradd fra Leif Harald Johansen til Inger Johanne Johansen (09.12.2016)

Vornesveien 27 A (Gnr 65, bnr 343) er solgt for kr 1.600.000 fra Emmy Kari Pauline Olsen til Raymond Hans Olsen (09.12.2016)

Rådhusgata 37 (Gnr 65, bnr 611, seksjon 8) er solgt for kr 2.700.000 fra Øksnes Entreprenør Eiendom as til Astrid Marie Eriksen og Jan Harald Eriksen (01.12.2016)

Gnr 11, bnr 6 er overdradd fra Petra Lydia A Hansen til Margith Annie Jensine Olsen (12.12.2016)

Gnr 11, bnr 6 er overdradd fra Alv Ludvig Dahl Hanssen til Petra Lydia A Hansen (12.12.2016)

Halvar Rasmussensvei 12 (Gnr 65, bnr 102) er solgt for kr 1.350.000 fra Turid Nilsen til Ellen Gro Kristoffersen (12.12.2016)

Gnr 76, bnr 97 er solgt for kr 625.000 fra Gunhild Gamlesæter til Darius Jankus (12.12.2016)

Halvar Rasmussensvei 5 (Gnr 65, bnr 248) er solgt for kr 1.400.000 fra Asbjørg Helene Nilma Berg til Pål-Henning Bye (13.12.2016)

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 891

Gnr 62, bnr 220 er overdradd fra Judith Lillian Hellesvik til Bjørg Vikane og Toralv Vikane (16.12.2016)

Gnr 76, bnr 79 er solgt for kr 980.000 fra Annelise Sundberg og Jørn Terje Sundberg til Evelyn Blokhus Johnsen og Ted Kristiansen (16.12.2016)

Salget omfatter også andel av Gnr 76, bnr 220

Ringveien 17 (Gnr 65, bnr 532) er solgt for kr 1.800.000 fra Jørn Hermod Martinussen til Kai Freddy Evensen (19.12.2016)

Lundveien 3 B (Gnr 65, bnr 673) er solgt for kr 1.600.000 fra Skipet Eiendom as til Tomasz Obidzinski (20.12.2016)

Andel av Gnr 45, bnr 14 er overdradd fra Karl Robert Karlsen til Yngve Karlsen (20.12.2016)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 45, bnr 15

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 45, bnr 25

Gnr 70, bnr 69 er solgt for kr 25.000 fra Øksnes kommune til Jan Roald Vottestad (21.12.2016)

Gnr 65, bnr 411, seksjon 1 er solgt for kr 2.395.000 fra Stian Lind til Lisa Johannessen (21.12.2016)

Andel av Gnr 52, bnr 18 er solgt for kr 350.000 til Kari Mikalsen og Børre Halsten Walberg (21.12.2016)

Gnr 57, bnr 54 er solgt for kr 700.000 fra Britt Hege Steffensen og Lillian Nannie Steffensen til Merete Gunnhilde Celius (22.12.2016)

Gnr 52, bnr 61 er overdradd fra Oddvar Magnor Kleveland til Lillian Torunn Antonsen og Frank Kleveland (27.12.2016)

