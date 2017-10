Eiendom

Gnr 65, bnr 1180 er solgt for kr 68.250 fra Bjarne Hals og Ellen Hals til Tumlebo Barnehage Sa (04.09.2017)

Møysalveien 2933 (Gnr 2, bnr 20) er solgt for kr 836.000 fra Sonja Sæther Elvan til Ståle Lybekk og Liv Kari Rasmussen (04.09.2017)

Spinneribakken 21 (Gnr 53, bnr 314) er overdradd fra Sonja Hagen til Elin Elisabeth Hagen, Kirsti Helene Hagen, Liv Aina Hagen og Torgunn Annie Hagen (04.09.2017)

Andel av Spinneribakken 21 (Gnr 53, bnr 314) er overdradd fra Elin Elisabeth Hagen, Kirsti Helene Hagen og Torgunn Annie Hagen til Liv Aina Hagen (04.09.2017)

Grytting 2 (Gnr 83, bnr 53) er overdradd for kr 200.000 fra Trond Ivar Martinsen til Leif Harald Johansen (04.09.2017)

Neptunveien 2 (Gnr 52, bnr 970) er overdradd fra Ren Melbu as til Aka Handelseiendommer Nord as (05.09.2017)

Gnr 100, bnr 13 er solgt for kr 1.350.000 fra Arna Hagentun til Jorid Birgitte Hansen og Tor Gunnar Hansen (06.09.2017)

Linerleveien 24 C (Gnr 64, bnr 362, seksjon 1) er solgt for kr 1.800.000 fra Hildegunn Jorun Arntzen til Marius Steffenakk (07.09.2017)

Gnr 21, bnr 25 er solgt for kr 2.000.000 fra Viggo Angell til Steinar Angelsen og Berit Gjerde (07.09.2017)

Andel av Gnr 53, bnr 13, fnr 2 er overdradd fra Berit Øraker til Ola Øraker (08.09.2017)

Andel av Rishaugveien 22 (Gnr 66, bnr 303) er overdradd til Heike Ruth Lillevann og Jens Lillevann (11.09.2017)

Nordnesveien 54 (Gnr 65, bnr 460) er solgt for kr 2.600.000 fra Lisa-Mari Hansen til Finn Hansen og Sylvi Hokland (11.09.2017)

Skarveien 19 (Gnr 65, bnr 244) er solgt for kr 1.270.000 fra Grete Sivertsen til Sverre Larsen og Trine Lise Larsen (11.09.2017)

Gnr 57, bnr 33 er solgt for kr 1.200.000 fra Stig Johnsen til Jarl-Richard Eilertsen og Tone Lise Johnsen (11.09.2017)

Gnr 56, bnr 26 er overdradd for kr 400.000 fra Bjørn Ivar Celius til Elin Kristin Celius (12.09.2017)

Andel av Fasanveien 4 (Gnr 64, bnr 15) er overdradd fra Johannes Fredrik Fredriksen til Anni Elise Fredriksen (12.09.2017)

Gnr 65, bnr 489 er overdradd fra Arthur Robertsen til Rosie Eline Robertsen (12.09.2017)

Gnr 65, bnr 489 er overdradd fra Rosie Eline Robertsen til Ragnhild Marie Horjen (12.09.2017)

Gnr 52, bnr 122 er solgt for kr 750.000 fra Line Beathe Guldberg til Ole Johannessen (13.09.2017)

Salget omfatter også Bakkegata 11 (Gnr 52, bnr 168)

Haugveien 100 (Gnr 51, bnr 32) er solgt for kr 950.000 fra Lillian Krokan til Marcus Hansen (11.09.2017)

Industriveien 6 (Gnr 64, bnr 250) er overdradd fra Per Strand Eiendom as til Storholmen Eiendom as (14.09.2017)

Gnr 53, bnr 5 er overdradd fra Sonja Hagen til Elin Elisabeth Hagen, Kirsti Helene Hagen, Liv Aina Hagen og Torgunn Annie Hagen (18.09.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 53, bnr 44

Gnr 53, bnr 5 er solgt for kr 200.000 fra Elin Elisabeth Hagen, Kirsti Helene Hagen, Liv Aina Hagen og Torgunn Annie Hagen til Sverre Halvor Robertsen (18.09.2017)

Salget omfatter også Gnr 53, bnr 44

Gnr 53, bnr 217 er overdradd fra Oddmund Johansen til Olga Kristine Johansen (19.09.2017)

Andel av Gnr 53, bnr 258 er overdradd fra Oddmund Johansen til Olga Kristine Johansen (19.09.2017)

Gnr 53, bnr 217 er overdradd fra Olga Kristine Johansen til Anne Kristine Oddmundstad (19.09.2017)

Andel av Gnr 53, bnr 258 er overdradd fra Olga Kristine Johansen til Anne Kristine Oddmundstad (19.09.2017)

Midnattsolveien 2870 (Gnr 36, bnr 45) er solgt for kr 525.000 fra Torfinn Petter Jacobsen til Bjørn Atle Bjørge Nilsen og Hege Rørvik (20.09.2017)

Andel av Havnegata 13 (Gnr 65, bnr 272, seksjon 11) er overdradd fra Ernst Inge Mikalsen til Irene Johanne Mikalsen (21.09.2017)

Havnegata 13 (Gnr 65, bnr 272, seksjon 11) er overdradd fra Irene Johanne Mikalsen til Frank Mikalsen, Marianne Mikalsen og Unni Piperud (21.09.2017)

Havnegata 13 (Gnr 65, bnr 272, seksjon 11) er solgt for kr 1.950.000 fra Frank Mikalsen, Marianne Mikalsen og Unni Piperud til Karen Marie Albrigtsen (21.09.2017)

Gnr 32, bnr 87 er overdradd for kr 100 fra Rigmor Haugen til Vigdis Irene Marie Hansen Sund (22.09.2017)

Gnr 40, bnr 2 er solgt for kr 250.000 fra Hulda Antonie Hanssen til Elin Margrethe Reiertsen (22.09.2017)

Bitterstadveien 95 (Gnr 77, bnr 21) er solgt for kr 2.750.000 fra Hilde Astrid Svenning og Per-Egil Svenning til Inge Harald Berg (25.09.2017)

Bitterstadveien 50 (Gnr 77, bnr 47) er overdradd fra Alfhild Bjørg Sundkvist til Bodil Margaret Johannessen (25.09.2017)

Møysalveien 2433 (Gnr 1, bnr 51) er overdradd fra Sissel Margit Beate Solhaug til Lisbeth Falkmo og Mette Helen Nordberg-Falkmo (25.09.2017)

Gnr 97, bnr 32 er solgt for kr 390.000 fra Annbjørg Samuelsen Johansen og Vidar Johansen til Anders Lyngvær (26.09.2017)

Grytting 126 (Gnr 83, bnr 47) er overdradd fra Einar Olaf Osbakk til Oddny Jessie Osbakk (26.09.2017)

Linerleveien 6 C (Gnr 64, bnr 330, seksjon 4) er solgt for kr 1.840.000 fra Thorbjørn Evjen og Per Øyvind Sjong til Jørn Singdahlsen og Tone Ramsli Singdahlsen (27.09.2017)

Industriveien 6 (Gnr 64, bnr 250) er solgt for kr 1.523.820 fra Storholmen Eiendom as til Berg Elektro as (28.09.2017)

Salget omfatter også Gnr 64, bnr 335

Salget omfatter også Gnr 64, bnr 388

Sævtjønnveien 14 B (Gnr 66, bnr 424) er solgt for kr 1.625.000 fra Lisa-Mari Stokvik og Thomas Dahl Stokvik til Espen Mowinckel Pettersson (28.09.2017)

Markveien 15 (Gnr 66, bnr 414) er solgt for kr 3.200.000 fra Espen Mowinckel Pettersson til Arlene Demabildo Foster-Nielsen og Atle Nielsen (02.10.2017)

Kilde: Statens kartverk