Eiendom

Gnr 76, bnr 217 er overdradd fra Dorthea Randi Kristoffersen til Per Kato Knutsen (03.11.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 76, bnr 222

Gnr 54, bnr 37 er solgt for kr 1.575.000 fra Sylvi Margrethe Sløveren til Randi Anita Gaare Fredriksen og Espen Haugerstuen (03.11.2017)

Salget omfatter også Gnr 54, bnr 43

Salget omfatter også Gnr 54, bnr 47

Grytting 61 (Gnr 83, bnr 43) er solgt for kr 800.000 fra Arild Peder Myhra, Bjørn Ivan Myhra, Kjell Arne Myra og Rigmor Nordgård til Egle Konciene og Ramunas Koncius (06.11.2017)

Møysalveien 3460 (Gnr 3, bnr 91) er overdradd fra Oddmund Agnar Paulsen til Herdis Anni Paulsen (06.11.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 99

Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 14

Andel av Grågåsveien 29 (Gnr 64, bnr 218) er overdradd for kr 450.000 fra Tine Cecilie Nordrum til Jim-Steve Sletten (08.11.2017)

Nordnesveien 60 (Gnr 65, bnr 506, seksjon 2) er overdradd fra Trond Ivar Bergvik til Bård Bergvik, Jorunn Marie Pedersen, Tommy Bergvik og Bodil Bergvik Vestgård (09.11.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 65, bnr 506, seksjon 3

Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 506, seksjon 4

Nordnesveien 60 (Gnr 65, bnr 506, seksjon 2) er solgt for kr 1.180.000 fra Bård Bergvik, Jorunn Marie Pedersen, Tommy Bergvik og Bodil Bergvik Vestgård til Arvid Gunnar Ole Johansen og Vegard Martin Johansen (09.11.2017)

Salget omfatter også andel av Gnr 65, bnr 506, seksjon 3

Salget omfatter også Gnr 65, bnr 506, seksjon 4

Nipveien 151 (Gnr 5, bnr 15) i Hadsel kommune er overdradd fra Kåre Håkon Ellingsen til Birgit Vilhelmine Ellingsen (09.11.2017)

Overdragelsen omfatter også Andeveien 7 (Gnr 39, bnr 1383) i Narvik kommune

Gnr 51, bnr 52 er solgt for kr 35.000 fra Tor-Magne Stabell til Dagfinn Kristian Kristiansen (10.11.2017)

Møysalveien 3244 (Gnr 3, bnr 97) er solgt for kr 235.000 fra Polar Holiday Ans til Viggo Alexander Jensen (10.11.2017)

Gnr 53, bnr 244 er overdradd fra Hilmar Johan Johansen til Magnhild Johansen (10.11.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 53, bnr 256

Gnr 53, bnr 244 er solgt for kr 210.000 fra Magnhild Johansen til Trond Haakensen (10.11.2017)

Salget omfatter også Gnr 53, bnr 256

Sminesgata 2 (Gnr 52, bnr 305) er solgt for kr 2.000.000 fra Iga Bygg as til Melbu Systems as (13.11.2017)

Salget omfatter også Gnr 52, bnr 764

Salget omfatter også Gnr 52, bnr 947

Hauanveien 19 B (Gnr 65, bnr 866) er solgt for kr 1.040.000 fra Wera Svendsen til Trond Hansen (13.11.2017)

Andel av Lensmannsveien 24 (Gnr 65, bnr 533) er solgt for kr 750.000 fra Jens Robert Robertsen til Yngve Robertsen (15.11.2017)

Andel av Gnr 62, bnr 33 er overdradd fra Kyrre Reidulf Jenssen til Sidsel Hellesvik og Karstein Jenssen (15.11.2017)

Andel av Gnr 76, bnr 3 er solgt for kr 30.000 til Tore Magnus Pedersen og Berit Schultz (16.11.2017)

Gnr 65, bnr 594 er overdradd fra Aud Ragnhild Fosshaug til Anita Jeanette Hangeland, Ståle Ødegård, Wenche Ødegård og Åge Ødegård (16.11.2017)

Møysalveien 3362 (Gnr 3, bnr 102) er solgt for kr 800.000 fra Bjarne Bentzen og Ylwa Jorunn Bentzen til Ingunn Karlsen (17.11.2017)

Tømmervikveien 3 B (Gnr 66, bnr 551) er solgt for kr 3.450.000 fra Byggteam Hadsel as til Katrine Hansen og Andreas Lande (21.11.2017)

Andel av Gnr 74, bnr 33 er overdradd for kr 500.000 fra Kristian Johan Skar til Torill Kristine Skar (22.11.2017)

Villaveien 4 B (Gnr 52, bnr 221, seksjon 3) er solgt for kr 500.000 fra Adminor Eiendom as til Dp Øya Eiendom as (22.11.2017)

Gnr 14, bnr 4 er overdradd fra Borghild Annie Dahl Want til Renethe Arna Helga Vant (22.11.2017)

Andel av Kvalsøyveien 130 (Gnr 101, bnr 52) er overdradd for kr 250.000 fra Herløy Petrine Schultz Holm og Torhill Merete Schultz-Kolberg til Arvid Bjarne Schultz (23.11.2017)

Gnr 34, bnr 23 er solgt for kr 80.000 fra Jan Hilmar Hansen til Morten Ruud (24.11.2017)

Andel av Gnr 65, bnr 594 er overdradd fra Anita Jeanette Hangeland og Wenche Ødegård til Ståle Ødegård og Åge Ødegård (27.11.2017)

Gnr 74, bnr 54 er overdradd fra Johansen Harald til Harald Johan Johansen (28.11.2017)

Gnr 57, bnr 17 er solgt for kr 10.000 fra Aksel Lauritz Wollik til Ainars Beikmanis (30.11.2017)

Kirkegata 4 (Gnr 52, bnr 839) er overdradd for kr 25.000 fra Espen Skoglund til Trond Harald Berg og Lisbeth Stensland (30.11.2017)

Andel av Markmarka 158 (Gnr 79, bnr 19) er overdradd fra Svein Wærenskjold til Sissel Fjellbakk (30.11.2017)

Andel av Sævtjønnveien 12 B (Gnr 66, bnr 423) er overdradd fra Elida Aronsen til Martin Danielsen (01.12.2017)

Kilde: Statens kartverk