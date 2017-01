- Han sa han var der for å «kose» med hestene

Kvinnen, som bor i Sortland, ønsker ikke å stå fram med navn, men gjennom Facebook har hun varslet andre hesteeiere om det som skjedde. Tilbakemeldinger tyder på at mannen som er mistenkt for brudd på Dyrevelferdslovens paragraf om seksuell omgang med dyr, kan ha besøkt andre staller.

-Dyrene våre er verdifulle for oss og ungene. Det som har skjedd er forferdelig. Det er heslig å tenke på saken, sier kvinnen til Vol.

Mørket

Hendelsen skjedde ved 1830-tiden tirsdag.

-Hestene stod i boksen sin i stallen. Jeg skulle ut for å hente en «rundballe» med fôr. Det er nokså mørkt i stallen. Da jeg kom inn til en av hestene, så jeg at det lå en mann i den delen av stallen som var minst opplyst. Han forsøkte å gjemme seg slik at vi ikke så han. Jeg snakket med vedkommende. Jeg spurte hvem han var, og hva han gjorde der. Svaret jeg fikk var at han var der for å «kose med hestene», sier kvinnen.

Kvinnen forsøkte å stenge mannen inne i stallen, men lyktes ikke med det. Hun forsøkte da å nå mannen sin, som var i arbeid utenfor. Da stakk den mistenkte av. Heller ikke kvinnes mann klarte å holde den mistenkte igjen, som tok seg bort fra stallen til fots. Senere har kvinnen fått avklart at vedkommende har hatt en bil i nærheten. Hun ringte Politiet umiddelbart, som raskt kom til stallen med tre betjenter. Politiet forsøkte å sikre seg bevis i saken blant annet ved å tilkalle en veterinær, som assisterte.

Kvinnen gir Politiet de aller beste skussmål, både for responstiden og for deres opptreden overfor familien.

Hun sier til Vol at hun er sikker på at mannen hun møtte var ute etter å ha seksuell omgang med hestene. Hun baserer dette med funn på stedet, men vil ikke gå inn på hva disse funnene består i. Mannen hadde også med seg en ryggsekk. Denne klarte kvinnen å få hånd om. Funn i denne ryggsekken styrker hennes mistanker. Politiet har ryggsekken.

-Hva tenker du om saken i dag?

-Det viktigste fokuset for meg, er at dette er ungenes hobby og min livsstil. Jeg har holdt på med hest i over 20 år. Resultatet av det som skjedde er at jeg ikke vil sende ungene mine ut i stallen alene. Det har vært mye oppstuss om saken sånn at jeg ble nødt til å orientere våre eldste barn. De tør ikke gå ut i stallen alene. Også andre personer som er tilknyttet stallen er direkte orientert. De er også skremt av hendelsen, og familien har også iverksatt tiltak for å hindre at uvedkommende skal ta seg inn til dyrene flere ganger.

Nært hold

Kvinnen mener at hun skal kjenne igjen mannen.

-Jeg fikk et godt signalement av mannen. Får jeg se et bilde av han, vil jeg kunne identifisere vedkommende. Han var ikke mer enn en halvmeter unna meg.

- Hvordan opptrådte han?

- Han virket veldig rolig til han oppdaget at jeg ringte til samboeren min. Da ble han veldig «sterk». Han gjorde hva han kunne for å komme seg ut.

- Merket du noe til dialekten på vedkommende?

- Han var vesteråling.