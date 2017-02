Skal avgjøre husleiestrid

Svein Erik Nikolaisen saksøkte i fjor Hadsel Maskin, som driver det omstridte masseuttaket i Brattåsen. I fjor brukte hadselpolitikerne mye tid på å debattere framtiden til masseuttaket. Nikolaisen er en av naboene til uttaket. Nikolaisen drev uttaket tidligere. Hadsel Maskin leide et verkstedbygg av Nikolaisen, men sa opp avtalen med han. I forbindelse med oppsigelsen ble partene uenige.

Svein Erik Nikolaisen krevde 552.000 kroner i erstatning fra Hadsel Maskin for diverse brudd på husleiekontrakten. Hadsel Maskin tilbød seg å betale 7.500 kroner. Vesterålen tingrett avviste de fleste kravene fra Nikolaisen da saken ble behandlet i mai i fjor.

Nikolaisen ble tilkjent 42.000 kroner i erstatning, men måtte dekke saksomkostningene på 157.000 kroner.

Søksmålet fra Nikolaisen besto av en rekke forhold, men dommeren ga han lite medhold. Erstatningen utgjorde bare drøyt syv prosent av kravet. Retten kom derfor til at Nikolaisen hadde tapt saken, og at han derfor måtte bære sakens omkostninger.

Nikolaisen tapte saken Svein Erik Nikolaisen fikk 7,3 prosent rett i sitt søksmål mot Hadsel Maskin, men må betale saksomkostningene. Han tapte saken, slår dommer Hans Edvard Roll fast.

Sentralt i saken står en kontrakt mellom partene. I tingretten hevdet Nikolaisen at en avtale inngått i 2005 ble endret i 2011 eller 2012. Dette bestred Hadsel Maskin. Nikolaisen fikk ikke medhold fordi at han ikke kunne vise til en underskrevet avtale som bekreftet endringene.

– Det har formodningen mot seg at det ble gjort endring i leieavtalen uten at dette ble bekreftet av partene med underskrift og datering av dokument, skrev tingretten i juni i fjor.

Erstatning for høytrykkspyler

Saken handler også om erstatning for en høytrykkspyler, diverse skader på bygg, forurenset grunn, erstatning på vei, manglende renhold samt en disputt om et knust vindu.

Tingretten ga Nikolaisen medhold i at bygget ikke var tilstrekkelig rengjort da Hadsel Maskin flyttet ut. Bedriften var dessuten selv enige i at de var erstatningspliktige for vinduet. Det ble også tilkjent erstatning for slitasje på en vei, som selskapet ikke hadde bruksrett på.

Nikolaisen anket tinrettens dom til lagmannsretten, som avgjør saken i dag og i morgen.