Volleyball-leir i Øksnes

I år som i fjor er leiren omfattende. Med flere kjente fjes i trenerteamet gjøres det klart for en opplevelsesrik leir.

Erfarent trenerteam

Det er samlet sammen et spennende trenerteam bestående av blant andre Odd Ekerhovd som er landslagtrener for damer og Todd Lowery som er sjefstrener ved Universety of Rio Grande Texas. De to er noen av dem som skal trene ungdommen som er på campen.

Ikke bare trening

Det er ikke bare trening som står på planen, men også opplæring i hvordan man kan lage næringsrik mat basert på fisk og andre råvarer.

Det er også lagt opp til flere foredrag om både antidoping og inspirasjon.