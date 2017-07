New Articles

På tampen av helga hadde UP trafikkontroll ved Sørdalstunnelen på Lofast.

Politiet i Nordland melder at totalt 18 sjåfører ble stoppet for å ha kjørt over fartsgrensen, som er 80 km/t. 16 sjåfører fikk forenklede forelegg, som ble utskrevet på stedet, mens to bilister fikk sine førerkort beslaglagt. Høyeste hastighet som ble målt på stedet var ifølge politiet 124 km/t.