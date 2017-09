– Fryktelig skuffet, men stolt over det vi presterte

New Articles

– Det var nesten. Vi er fryktelig skuffet, men samtidig er vi stolt over det vi presterte, sier Morild-trener Jarle Ragnar Meløy til VOL etter kampen mot Leknes lørdag ettermiddag.

Det ble en opphetet affære, hvor Meløy selv ble vist til tribunen. Han mener Leknes feilaktig ble idømt straffe i første omgang, som de for øvrig bommet på. Det var også tvilsomme dommeravgjørelser i forkant av scoringene til Leknes, mener Meløy.

– Vi har én situasjon hvor vår keeper blir blokkert idet han skal ta ballen, og Leknes utligner, en annen hvor Asgeir Nilsen blir dyttet i ryggen med strake armer idet han skal klarere. Vi blir fryktelig frustrerte over dommeravgjørelsene, og det var en svært dramatisk avslutning på kampen. Men Leknes er et topplag, som ga skikkelig trøkk mot slutten. De måtte vinne for å holde liv i opprykkskampen mot Melbo.

I ledelsen på overtid

Kaptein og frisparkkonge Truls Knudsen sendte Morild opp i ledelsen i første omgang på direkte frispark. Gjestene fra Myre ledet helt til 75. spilleminutt. Først da utlignet hjemmelaget.

– Vi stod lenge imot. Begge lag hadde sjanser, og det var en jevn kamp, sier Meløy.

Dommeren la til hele 10 minutter, og i det femte tilleggsminutt gikk Leknes opp i ledelsen.

– Det er veldig spesielt at det ble lagt til så mye, det var for oss helt uforståelig, sier Meløy.

– Vi blir sinte og frustrerte, men det er likevel artig å se at vi spiller så godt. Prestasjonene er gode, og Leknes fikk skikkelig motstand. Jeg tror ikke de hadde sett for seg å bli såpass plaget med Morild, sier treneren.

Leknes oppsummerer kampen slik på sin Facebook-side:

– Fortjent seier mot et meget godt organisert Morild.

Går for fjerde

Det gjenstår nå bare fire kamper for Øksnes-laget i årets serie. Melbo, Leknes og Lofoten har rykket fra resten på tabellen i fjerdedivisjon, men fra fjerdeplass og nedover er det svært jevnt.

– Vi har en klar målsetning om fjerdeplassen. Da har vi gjort en bra sesong med tanke på forutsetningene, sier Meløy.