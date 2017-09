Papiravisene kan bli forsinket til postkassene

New Articles

Fra nyttår av vil det ikke bli skilt mellom A- og B-post, noe som gjør at posten vil bruke to dager på å nå fram til mottakeren. Bengt Flaten, sjef i lokalavisa Fjordingen, sier det er katastrofalt for mange av leserne deres at A-post forsvinner fra nyttår.

– Fredagsavisen vår trykkes torsdag, men vil etter nyttår ikke komme fram til abonnenter andre steder i landet før mandag eller tirsdag. Da har mer enn halve uken gått, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Bengt Flaten til NRK.

En av tre Fjordingen-abonnenter bor ikke i Nordfjord-regionen, og får avisen tilsendt i posten. – Jeg frykter at vi mister dem som holder lokalavisen som brev hjemmefra, og er trofaste abonnenter, sier han.

Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) stiller spørsmål ved om beslutningstakerne har skjønt konsekvensene av å kutte A-posten.

– Dersom konsekvenstenkningen har vært til stede, så er jeg veldig skremt, sier han.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier omleggingen ikke bør komme overraskende på avisene, og han peker på at det er blitt en milliard færre adresserte brevsendinger siden 1999.