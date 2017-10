Ap støtter ikke SVs forslag om signering av traktat om atomvåpenforbud

New Articles

– Slik det ligger, så er ikke det noe vi kan stemme for uten videre. Det legger opp til at Stortinget nærmest skal diktere at regjeringen skal signere en konvensjon. Det er ikke den måten vi driver utenrikspolitikk på, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Det er SV-leder Audun Lysbakken uenig i.

– Vi kan ikke ha et prinsipp om at Høyre- og Frp-regjeringen kan gjøre hva de vil i utenrikspolitikken. Det er et rart prinsipp å ha, sier Lysbakken.

Fredagens fredspristildeling til ICAN har satt ny fart på den norske debatten om et internasjonalt atomvåpenforbud. SV har varslet at de under tirsdagens trontaledebatt vil fremme forslag om at regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten.

Til tross for at Støre fredag kritiserte regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i arbeidet for nedrustning av atomvåpen, vil Ap ikke støtte SVs forslag.

Støre lukker imidlertid ikke døren helt, og sier Ap kan støtte et forslag med en annen ordlyd. Lysbakken er positiv til å forhandle om ordlyden i forslaget med Ap, så lenge intensjonen beholdes.

– Nemlig at vi får en ordentlig vurdering av hvordan Norge kan skifte side og støtte opp om forbudet mot atomvåpen, sier han.

